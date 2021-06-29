防堵Delta變種病毒！　港7／1起對英航班實行「熔斷機制」

▲香港機場7/1禁止英國班機來港。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

港特區政府昨28日宣布把英國列為極高風險地區，針對英國航班實行地區性「熔斷機制」。該政策於7月1日淩晨0時0分（香港時間）起禁止所有從當地來港的民航客機著陸香港。另外，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

陸官媒《央視》報導稱，針對英國航班「熔斷機製」下，只要是抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如過7天內共有5名或以上乘客經抵港時的檢測確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，或在7天內共有10名或以上乘客經任何檢測（包括檢疫期間的檢測）而確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，港府會引用《預防及控製疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止所有從該地區來港的民航客機著陸香港。

▲入境台灣旅客搭乘防疫專車，行李噴酒精 。（圖／記者任以芳攝）

另《中央社》消息指出，指揮中心今宣布，巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉7大高風險國家入境者，進入集中檢疫所前應加做一次PCR篩檢，隔離期滿再做一次PCR篩檢。

據了解，即日起旅客從巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉等7個重點高風險國家入境，必須搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所；若旅客並非由前述「重點高風險國家」入境，應自費搭乘防疫車輛或自行駕車前往防疫旅宿或自費集中檢疫所檢疫地點。