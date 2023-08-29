麥當勞中、大薯條竟有「這差別」！網笑：一線之隔多10元

▲麥當勞在全台超過400間分店。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

連續快速食品業者麥當勞在全台分店共超過400間，近年甚至朝郊區、風景區發展，幾乎成為國民美食，大家都很熟悉。不過，有網友發現麥當勞的薯條竟然暗藏「超廢冷知識」，在網路上分享之後，許多網友才驚呼以前從來沒有發現過。

臉書粉絲頁「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」，並曬出麥當勞三種容量的薯條照片對比，寫道「現在才知道麥當勞中薯包裝沒黃線，大薯有黃線」，並下結語「沒用的知識又增加了」。

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▲中薯包裝確實沒有黃色微笑線。（圖／就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識FB）

檢視麥當勞台灣官網，薯條包張果然也和日本一樣，中薯的包裝還真的沒有一條黃線。許多喜愛在麥當勞用餐的網友，都驚呼以前從沒發現過這個小細節。

網友紛紛留言表示「我也是現在才知道，但份量感覺都一樣」、「但裝起來都沒照片這麼滿」、「大薯包裝倒出來還是中薯的量」、「果然只有盒子不一樣」、「難道我是花了10塊買那條線嗎？」「大薯的份量才能讓愛吃薯條的人微笑」、「因為多付錢量又差不多，所以他笑了」、「只有一線之隔，但量都一樣」。

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