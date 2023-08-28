12星座周運出爐！射手愛情甜蜜蜜　「這類人」事業旺爆

▲12星座8月27日至9月2日周運出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到8月的第5周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了8月27日至9月2日的12星座的運勢。其中牡羊座、射手座各自在愛情運、金錢運上有點小障礙，但整體而言都十分順遂。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：牡羊座

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心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：

本周在工作上會逐漸感受到一絲喘息的機會，忙碌的節奏將漸漸減緩。然而，在未來的日子裡，你將面臨一些問題需要向他人請教的情況，或是與人合作的機會增加很多，團隊合作時，你要多放權給別人解決問題，別再習慣單打獨鬥了。在感情方面，工作和感情之間或許難以兼顧，這可能會讓你感到有些辛苦。

上升星座：獅子座

心情天氣：涼爽

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：工作上會有比較多的擾動或讓人心煩的狀況，因此你在溝通時會給人不耐煩的感覺，會建議你與人溝通時先聽人說完之後再做反應會比較好。生活上娛樂消費會比較多，要稍微控制一下喔！感情上會因為自己比較忙，所以對情人比較冷淡一點，會建議你與情人相處時嘴巴要甜一點，多誇獎對方一下。

上升星座：射手座

心情天氣：晴時多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：

工作方面，最近會比較容易遇到一些因公出差的機會，雖然已經約定好時間，不過總會有一些莫名其妙的原因，導致行程的延誤，提前做好兩手準備是比較好的哦。財運方面，最近戀愛運很旺的你，會想要開始想要打扮一下自己，最近你是蠻捨得在自己身上花錢的，要注意控制金額，才不會最後要吃泡麵喔！

上升星座：金牛座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：本周你會想要把家裡佈置的更溫馨一點，所以會尋求朋友的一些意見，不過看起來沒有得到合適的建議，反而讓你更不知道怎麼選比較好。工作上最近慢慢忙碌起來了，最近你要求會比較吹毛求疵一點，和同事的關係也會顯得比較緊張一點。感情上可能會有前任聯繫你，回頭草要不要吃，你要稍微想一下嚕。

上升星座：處女座

心情天氣：雷陣雨

整體運：★★

愛情運：★★

事業運：★★

金錢運：★★★

運勢分析：

本周感情上面，爭吵會比平時多一點，語言是非常有力量的武器，你隨便出口的一句話，可能會讓另外一半很受傷哦。工作上相對比較平穩一點，而主管對你的期待很高。財運上，會比較不穩定一點，最近可能會不知不覺就消費了蠻多的情況，建議要做好理財規劃。

上升星座：摩羯座

心情天氣：晴時多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★★

運勢分析：本周可能會有一些意見跟主管不一致，因為工作上的事情跟主管發生的爭執也會比較多。不建議你用最直接的方式去提出自己的想法，適時的圓滑一點是你需要學習的功課哦。如果最近有需要簽約合同的話，需要更慎重，以防以後發生合約糾紛。

上升星座：雙子座

心情天氣：雷陣雨

整體運：★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：受到水星逆行的影響，你可能會有諸事不順的感覺。像是一些已經安排好的事情，突然就改變計畫之類的，讓你鬱悶不已。最近還會有一些舊友突然的聯繫你。老友相見雖然過程可能會曲折一點，不過結果還是讓你很開心的。工作上，會有一些突發情況出現，遇到問題建議冷靜思考，或者找有經驗的同時同事尋求幫助。

上升星座：天秤座

心情天氣：多雲偶雨

整體運 ：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近會有不少聚會、應酬、活動要參加，讓你忙不停，你也會很享受這種狀態。因為聚會增多，你最近的花費也明顯增多，花在自己身上或者的其他人身上的都有，要注意合理的支配財務哦。感情上，桃花很旺的你，爛桃花也很多，來的不一定是你想要的。

上升星座：水瓶座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：本周你可能會遇到一些對你很有影響力或旗鼓相當的人，會給你一些建議，也許表達上你不一定能接受，但你要明白，他們的出發點是善意的。財運上，本周你可能會有一些投資的聲音在你周圍出現，聽上去還不錯，讓你也想蠢蠢欲動，建議不要衝動行事。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：晴時多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：本周你注意重心在人際關係上面，可能會遇到老朋友的邀約，或者收到老友聚會的消息，不過因為水星逆行的關係，可能你可能會有溝通不順，答非所問的問題哦。財運方面本周是還不錯的，不過容易出現賺多花多，左手進右手的情況。工作上，最近容易遇到一些變動的情況，導致你整個計畫打亂，讓你措手不及。

上升星座：天蠍座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：最近擬會有很多活動或者是應酬要參加，或者許久不聯繫的朋友突然

出現，見面的時間地點一定要反復確認，自己也要做好心理建設，可能跟想像中的場景不一樣。工作上，最近工作上需要處理的事情增多，工作能力很強的你，主管對你的表現也是非常喜歡的。。

上升星座：雙魚座

心情天氣：偶陣雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：最近你總覺得大家好像跟你過不去，都有總找你麻煩的感覺，這段時間你可以停下來思考一下是那個環節出了問題。工作上還不錯的，同事們對你的態度都是相當友善的，也沒有那麼的忙碌，是比較輕鬆的。財運的話，最近有蠻多花錢的地方，有時候可能是你衝動導致的。

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