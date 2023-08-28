看影片到一半手機突然說話！　自稱「未來人」要聯繫方式



▲一名女子的手機忽然發出聲音，還跟她要聯絡方式，十分離奇。（示意圖／記者許力方攝）

圖文／CTWANT

中國江蘇泰州一名李姓女子日前在家刷手機看影片時，手機突然發出聲音，自稱自己是「未來人」，更要求李女提供聯繫方式。而被嚇壞的李女隨即報警請求協助，最後警方在他的手機中，發現了有不法份子所開發的軟體，這才出現「手機傳出聲音」的情況。

根據中國媒體報導指出，整起事件發生於今年4月份，當時李女正在家中刷手機看影片，沒想到手機就突然傳出一句話「你別擤鼻涕了」，由於李女當時真的正在擤鼻涕，如此言論瞬間也嚇壞李女。之後手機又傳出聲音，表示自己是未來人，希望能取得李女的聯繫方式。

如此突如其來的言論，著實嚇壞李女，李女隨即報警請求協助。之後當地警方在研究之後，發現李女的手機中安裝了一個來路不明的軟體，接著又對這個軟體進行反偵察，最後成功逮捕高姓犯嫌，又從高嫌所提供的線索中，成功逮捕樊姓、於姓、吳姓、趙姓等犯罪嫌疑人。

警方表示，在李女手機中發現來路不明的軟體，是由高嫌所開發的，手機安裝後，將可在未經許可的情況下授權他人遠端連線、控制，甚至實施監控影片、螢幕等動作。而樊姓、於姓、吳姓、趙姓等犯嫌主要是透過軟體來窺探他人日常生活、個人隱私。

最後，負責軟體開發的高嫌則被判處有期徒刑2年5個月，並處以人民幣3萬元的罰金。

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