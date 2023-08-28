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夜闖無人古宅！幽靈獵人突被「小孩」嗆：滾出去　一夜3驚魂怕爆

幽靈獵人遭遇靈異現象。（圖／翻攝畫面）

▲幽靈獵人遭遇靈異現象。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

關押犯嫌的監獄常被視為匯聚怨氣的凶煞之地，國外一支幽靈獵人團隊近日勇闖以鬧鬼聞名的英國夏爾大廳（Shire Hall），就錄下令人毛骨悚然的「滾出去」童音鬼聲，讓他們全嚇破膽。

由超自然專家弗格森（Tony Ferguson）率領的團隊，日前造訪建成於18世紀，最初作為多爾切斯特（Dorchester）當地政府及法律中心使用、目前改為博物館的夏爾大廳，並在牢房裡遭遇難以解釋的靈異體驗，一個小孩鬼魂用陰冷的童音喊：「滾出去。」

成員黛比（Debbi）表示，眾人深夜進到建築不久，就聽到裡頭傳出很多撞擊聲與「不是我們的腳步聲」，等一行人循聲走到牢房門前時，她對門敲2下並說：「如果有人可以敲幾下回應嗎？」結果真的回傳2下敲門巨響。

儘管「主人」下了逐客令，成員們還是開門並進入牢房查看，接著就在空無一人房間內聽到清楚的「滾出去」。另名成員大衛（Will David）則指出，建築裡的鬼魂絕對不只一個，除了要他們滾出去的小孩幽靈，也聽到有其他小孩的聲音，還有個男子鬼魂在他們談話時插話說「你好」。

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