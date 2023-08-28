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台南「夜市口訣」變21字大改版！　網傻眼：念完都打烊了

（圖／翻攝自Google Map）

▲知名的台南大東夜市鬧雙胞。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

台南大東夜市因爆發經營糾紛，有192處攤商因受到影響而無法繼續在大東夜市營業，結果引發上街抗爭周後更傳出大東夜市原有經營團隊與新團隊分裂，而原本的夜市口訣也隨之更改，讓不少網友都笑了出來。

根據媒體報導指出，在現行大東夜市的土地上，有三分之一是由台南市農會持有，三分之二是台南市府持有，在此之前，台南均是委託台南市農會辦理租地業務，而過去都是由吳姓業者向台南市農會承租整塊土地後，再轉租給攤商經營。

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但台南市府於2023年收回了所持有的土地，並且重新自辦招標，最後是由惠堤實業公司奪標。而惠堤實業公司也表示，無意與吳姓業者合作，此舉也讓長久以來在當地擺攤的攤商受到波及，畢竟過去曾花錢購買攤位，如今卻因為一紙公文而被收回，攤商也曾自組自救會、上街抗議要求吳姓業者出面說明。

臉書粉絲專頁「台南式」也發文分享最新狀況，目前大東夜市呈現分裂狀態，原本經營團隊的部分繼續沿用過去的「大東夜市」來稱呼，而新的經營團隊所持有的部分則改名為「大東東夜市」。而兩邊分別於9月11日、9月18日開始營業，營業時間都是每周一、二、五。

除此之外，「台南式」也分享了最新的台南夜市口訣，內容從原本的「大大武花大武花」變成了「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，長達21字。如此奇特口訣自然吸引不少網友的笑罵，念完這串口訣都快打烊了，誰還知道要去哪逛。但更多網友關心的是，自己過去心儀的攤商，是否還能繼續正常的營業。

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