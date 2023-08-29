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盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

▲▼盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」。（圖／翻攝自臉書／盧秀燕）

▲盧秀燕表示，侯友宜是不會花言巧語的「大直男」，也是台灣此時最需要的領導人。（圖／翻攝自臉書／盧秀燕）

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日上午宣布參選總統後，國民黨縣市首長紛紛表態。台中市長盧秀燕晚間也表示，侯友宜不會花言巧語，是個真誠踏實、有行動力的大直男，是台灣此時最需要的領導人，也是國民黨重返執政的關鍵時刻，希望大家給侯友宜力量，「讓鐵漢來看顧我們的未來。」

盧秀燕在臉書表示，侯友宜不會花言巧語，也不懂浪漫鋪陳，但為人真誠踏實，總是採取實際行動，「大直男或許很無趣，但秀燕認為真誠、勇敢、有行動力正是此時台灣最需要的領導人。」

盧秀燕比喻，治國好比持家，要照顧家中每個不同成員的不同需求，「哄哄孩子或許能安撫一時，但沒有實際解決家人的需求，仍非長久之計。」

盧秀燕指出，侯友宜參選後，第一次到台中就承諾建設台中捷運藍線，除了了解台中市民需求，也是用實際的行動給予台中支持，「直來直往的鐵漢性格，國家交給侯友宜，我很放心。」

盧秀燕說，侯友宜過去不願國人受歹徒欺凌，所以出生入死；現在不捨國家陷入對立，所以挺身而出，「鐵漢的背後，其實來自友宜兄的柔情。」

盧秀燕呼籲，她和侯友宜一起走過國民黨最低潮的時候，如今2024國際情勢已經威脅到台灣下一代，正是國民黨重返執政的關鍵時刻，她想請託大家給侯友宜力量、溫暖及持家的機會，「讓鐵漢來看顧我們的未來。」

 
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