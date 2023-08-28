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中元普渡注意！穿錯衣服恐招「陰晦之氣」衰整年　拜拜11大禁忌曝

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲民俗專家提醒民眾，普渡拜拜有11個禁忌不可踩雷。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中元普渡是農曆七月重要民俗，許多人會準備好供品祭祀好兄弟，不過在拜拜時也有許多禁忌，如果一不小心踩雷，很有可能會惹禍上身。對此，命理專家楊登嵙就提醒，民眾普渡拜拜時有「11個禁忌」應盡量避免，包括不可放鞭炮、不可說自己的姓名、不可穿黑色衣服等，以免招來陰晦之氣。

一、宜午後祭拜。

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由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

二、宜在戶外拜。

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

▲▼拜拜,拜神,燒金,金紙,廟宇,信仰,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

三、供品插柱香。

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

四、整箱拆開來。

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

五、放清水毛巾。

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

六、沖煞要迴避。

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

▲▼祭祖、拜拜。嚴禁使用於負面新聞。（圖／記者陳俊宏攝）

七、服裝要端莊。

祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

八、不可燃鞭炮。

既然請他們來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

九、不可說姓名。

一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

十、不可亂說話。

在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

十一、不可搶供品。

普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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