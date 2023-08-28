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3生肖轉運了！明起財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲3生肖明天起運勢超旺，財運強到無人擋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳致平／台北報導

處暑是二十四節氣中的第十四個節氣，處暑又叫「出暑」，有炎熱酷暑終止之意，迎來處暑後不少人都迎來好運降臨，從明日開始3生肖的民眾將迎來貴人幫助，財運滾滾來。

根據知名運勢網站搜狐網指出，生肖虎、生肖狗和生肖豬的民眾，從29日開始，這3生肖的民眾會得到豐厚回報，在財運上無人可敵、錢財滾滾來。

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生肖虎

屬虎的朋友積極上進，一腔熱血全都奉獻給工作，先前比他人付出加倍的努力，不管是什麼任務都處理得穩穩當當，成為大家值得信賴的夥伴。29日起，肖虎者運勢大展，事業和生活都會迎來重大進展，有望獲得意外的收穫，感情方面也會有良緣出現，和有情人終成眷屬。

生肖狗

屬狗的朋友今年會有不錯的進展，雖然不會升職，但獲得實質的加薪還是有希望的。從明天開始在感情方面，會有明顯提升，出現桃花入運，所以屬狗者可以在此方面多下功夫，另外在財運方面，會得到貴人相助，偏財運會有所提升，賺錢機會多多，就看能不能抓住機會。

▲▼Windows 11,Android,Android 13。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

▲生肖狗的朋友有望獲得實質加薪。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

生肖豬

屬豬的朋友從29日起贏來了重要發展，尤其是在偏財運上，得到月德星護佑，得到大大的加持。雖然前幾年的運勢起起伏伏，日後在吉星庇佑之下，可以大展拳腳，只要埋頭苦幹，一定能夠得到很好的成果，實現發財夢想。但要特別提醒，屬豬者在今年尋找合夥對象時，務必再三考慮，因為市場大環境前景未明，因此能找到合夥人共同分擔風險也是一種應對方式。

※民俗說法僅供參考。

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