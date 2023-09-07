「白露」7生肖好運當頭　第二名偏財、投資、事業財都很強

文／命理老師 邱彥龍

隨著颱風一個一個來報到，天氣也逐漸有了秋意！周五（9／8）秋天的第三個節氣白露就要來了，冷空氣由守轉攻，需要注意早晚添加衣物了，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，包括龍、兔、豬等7個生肖，在白露期間運勢反而熱呼呼，不但有財神相隨，還有升官的機會，請好好把握。

▲白露節氣。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9／8－9／23）運勢最強的7生肖，分別是：

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Top7 ： 虎



屬虎的朋友這段期間擁有很強的動力，多走出去會有許多賺錢的機會，甚至藉由網路、高等學習等多與海外、遠地的人事物接觸、尤其是與女神、男神級的人物建立人脈，可以協助提升運勢，也有無形的磁場加持唷！

Top6 ： 雞



屬雞的朋友在這段期間擁有很強的第六感，並且得到另一半或客人的照顧與幫助，只要多說好話、把話說好，財富自然降臨，有機會在陌生人中遇到貴人，多多聚會有助於人脈關係的開拓。

Top5 ： 狗



屬狗的朋友這段期間擁有很高的人氣，無需給自己太大的壓力，實在的去努力與進行即可，家庭開銷比較大一些別太在意，只要多行善，幫助無形的眾生，可以為自己積福德，財富也會隨後到。

Top4 ： 猴



屬猴的朋友這段期間在團體中能得到超高人氣與流量，錢財方面有突然來的財運，也有升官發財的機會，把名聲做大，會有很強的助力，但不建議有太大的投資與投機，會有莫名的開銷，善用好自身的錢財！

▲屬猴朋友有升官發財的機會。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



Top3 ： 豬



屬豬的朋友在這段期間財富可能會來得慢點，但還是有收穫，不要以為自己是瞎忙，只要努力就有掌握大財的機會與權利，把握住網路、海外及高品質的聚會，一步一腳印的完成工作，未來一定可以非常好。

Top2 ： 兔



屬兔的朋友這段期間會自我規劃得很好，建議與閨密、社團等圈子多聚聚，可得到很高的關注度與支持，偏財、投資財、事業財都很強，在工作上累積好人氣，即可無往不利。

Top1 ： 龍



屬龍的朋友在這段期間能將聰明智慧與口才發揮得很好，有機會賺到不少的財富，明財與暗財皆有，財神相隨，只要不懶散怠惰即可，但提醒也要注意別人來詐財！

白露期間逢6星逆行，不但國際情勢會轉變，個人方面，也會有令人跌破眼鏡的情況發生。好消息是9月16日水逆終將結束，被卡關的人事地物有機會被解除，新的規劃會比舊規劃來得順暢與美好，國際動能逐步加速運轉，經濟會有起色，旅遊業、貿易政策等會有開放的利多消息。

▲白露期間守好自身財富。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）



邱彥龍老師進一步提醒，白露期間海王星逆行與凶星合象，大量的詐騙集團開始撤離與收編，要小心歹毒之徒正在坑殺收尾，請守好自身財富，不要成為最後一隻白老鼠。但慶幸的是這段期間太陽、海王星和水星最旺，對某些行業反容易帶來利多，特別有利於網紅、直播帶貨、演藝人員、名人、黃金珠寶商、文化藝術產業、新聞出版業、進出口商業、塑料產業、住宿旅館業、陸海空運輸業、油業、食品業等13種行業，帶來很好的發展，尤其是本身又是太陽星座或上升星座在摩羯、處女、金牛的朋友更能擁有名聲與人氣，也有貴人的支持與照顧，持續保持正能量，就可得到好的結果與收穫。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師