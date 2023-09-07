要翻身了！5生肖「財運一路狂飆」海撈2年　屬猴加薪賺飽飽

▲命理老師點名5生肖受財神眷顧，準備翻身了。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日點名，在未來2年裡，好消息都將籠罩在「強運5生肖」身上，財運日日攀升，將為你帶來機會與收益。你的努力沒有白費，將在財務領域獲得回報，使經濟狀況有所改善。上榜的有生肖龍、猴、蛇、豬及鼠，不只有眾多投資機會，正、偏財運爆棚，升官加薪荷包賺飽飽，請準備好把握各種機會，享受豐厚果實。

艾菲爾點名未來2年「5生肖」財運上升旺翻了：

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第5名：生肖鼠

接下來2年裡將迎來「意外之財」，可能來自親友、同事或客戶送的禮物、紅包和獎金；另在偏財運方面可能有所收穫，像是樂透或彩券，但千萬別貪婪或冒險、要保持理智。積極參與公益活動，不僅增加福氣，也能拓展人際網絡。切記這2年對屬鼠人來說將充滿驚喜和機會，但謹慎與善行同樣不可少。

第4名：生肖豬

未來2年內你將享有「家財運」，可能因結婚、生子、置產或翻新等增加家庭的幸福和穩定。此外，你也可能因社交關係而獲得財富，例如來自朋友或團體的支持和幫助，這將成為你的寶貴資源。但務必要保持感恩之心並回報社會，不要忘恩負義或過度利用這些緣分，以保持正面的人際關係和美好的家庭環境。

▲屬蛇人可能會獲得「隱匿的財富」。（示意圖／記者劉維榛攝）

第3名：生肖蛇

將在未來2年迎來「外財運」，或許因出國旅遊、留學、移民或跨國合作，將使你開闊視野、累積資源。同時，還會有隱匿的財富，可能來自家族、祖先的傳承。然而，保持開放與包容的態度是關鍵，不要過於固執或排斥，適應變化、借助外界機遇，將使你這2年內獲得穩定的財富收益。

第2名：生肖猴

將在未來日子迎來豐盛的「正財運」，可能因出色的工作表現，獲得升職加薪、榮譽或獎勵。同時，你將湧現創意和靈感，用以開發新產品或拓展業務，進而增加收入和影響力。一定要保持謙虛學習的態度，不可驕傲自滿。透過不斷進取，將在事業上獲得豐碩成果，為自己創造穩定的正財來源。

第1名：生肖龍

將迎來事業和投資的眾多機會、財運旺盛！你應緊抓機遇，積極參加創業、合作和培訓等有益自身發展的項目。同時，要注重理財規劃、避免過度消費。這2年對屬龍人而言是充滿機會的重要時期，一定要善用才智和資源，實現事業和財富雙豐收。