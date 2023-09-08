今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

▲最兇鬼月遇上「白露」！民俗專家廖大乙示警2姓氏要注意。（示意圖／資料照)

記者邱晟軒／綜合報導

今天（8日）迎來節氣「白露」，正好碰上60年一次的「黑兔年」，讓不少宮廟提醒，今年農曆七月是「最兇鬼月」。對此，民俗專家廖大乙特別提醒，劉姓和張姓2個姓氏在白露至中秋節這段時間要特別注意，如果有重大事宜要決定，最好等中秋節過後再考慮，以免節外生枝

據《自由時報》報導，廖大乙指出，從白露至中秋節這段時間，對於姓劉和姓張者，有些事項要注意，最好是等到中秋節過後再考慮。

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廖大乙進一步解釋，白露至中秋這段時間，屬於五行中的「金剋木」階段。五行分別是木、火、土、金、水，分別對應著綠色、紅色、黃色、白色和黑色。而姓劉者屬於五行中的「金」，代表顏色為白色；而姓張的人屬於五行中的「木」，代表色為綠色。

廖大乙示警，在中秋節之前，姓劉和姓張的人最好避免兩件事情。首先，若兩人計劃著結婚或者正處於愛情關係中，最好等到這段期間過後再做打算；其次，若涉及到合夥事宜、共同投資或者簽署重要合同，也應該避免在此時進行，以免遇到不順遂的情況。

廖大乙指出，基於「金剋木」的相剋效應，從白露到中秋節這段時間，若姓劉的人與姓張的人涉及到貸款或者欠債關係，通常會更容易在此期間內解決債務糾紛，相較之前更為順利。

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