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中日互控對方人民「打騷擾電話」　核污水令關係降至冰點

▲▼ 日本民眾在首相官邸外抗議福島核廢水排海。（圖／路透）

▲日本首相官邸外的抗議民眾。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本駐中國大使館26日表示，向海洋釋放核處理水後，有大量來自中國的騷擾電話打到日本的政府部門、企業以及餐廳。不料，中國駐日本大使館28日也指控，他們收到了大量來自日本的騷擾電話，嚴重影響到使領館的正常運作。

日本駐中使館26日指出，日本國內不相關的個人及團體近日相繼接到來自中國的騷擾電話，這屬於犯罪行為，使館已經要求中國政府基於法律作出嚴肅處理。

日本使館還公布了一張抖音的截圖，一名疑似來自中國的網友，透過影片號召大家「給小日本打電話」。

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

不料，中國駐日大使吳江浩28日與日本外務事務次官岡野正敬會見時，也控訴日本國內有大量騷擾電話打到中國駐日使領館，已對使領館正常運轉造成嚴重干擾。

吳江浩更指出，「中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。」

吳江浩強調，日方不顧國內外強烈質疑和反對呼聲，執意啟動福島核污染水排海，給全球海洋環境和全人類健康安全帶來巨大風險隱患和不可預測危害，引發包括中國在內國際社會強烈憤慨。

吳江浩還說，日方排海在道義、科學和法律上都存在嚴重問題，應立即停止這一錯誤行為，以真正負責任的態度同周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置核污染水。

▲▼南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

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