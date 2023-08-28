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中國證交印花稅減半 　界：恐僅有短期提振效果

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股。（圖／CFP）

文／中央社台北28日電

中國證券交易印花稅今天起減半徵收，稅率從0.1%減半為0.05%，這是自2008年以來首次調降。業界人士坦言，這樣的政策或可有短期提振市場效果，長期來看則不會產生太大影響。

中國財政部昨天下午發布「關於減半徵收證券交易印花稅的公告」，公告內容指出，為了活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。

路透社今天報導引述位於上海的基金經理謝晨（音譯）於公告發布前發表的意見指出，這樣的政策可能會在短期內提振市場，不過從長期來看，這不會產生太大影響；股市反彈可能只會持續2至3天，甚至更短的時間。

中國財政部拋出減半徵收證券交易印花稅的公告後，中國證監會也推出系列措施以圖振興市場投資信心，包括降低融資融券要求、規範大股東減持股份、房地產上市公司再融資不受虧損限制等。

第一財經27日報導指出，從中共中央政治局會議提出「要活躍資本市場、提振投資者信心」以來，降低證券交易印花稅為投資者最為期待的利多；從過往市場反應來看，歷次證券交易印花稅的稅率下調，均對於資本市場構成提振效果。

報導提到，2008年4月24日，證券交易印花稅率由0.3%下調為0.1%，上證綜指大漲9.29%；2008年9月19日，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收，上證綜指大漲9.45%。

中國股市目前個人投資者超過2.2億人，占全市場投資者99.76%，其中持股市值人民幣（下同）10萬元（約新台幣43.7萬元）以下及10萬元至50萬元的小微投資者占比分別為87.87%、8.12%。

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