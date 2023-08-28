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陸證券印花稅「減半不取消」　官媒：為未來進一步調降留空間

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股近年表現平平。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸稅務總局27日宣布證券交易印花稅減半徵收，令市場相當振奮，不過，也有聲音認為減半不夠有誠意，而是應該全部取消。對此，大陸官媒《經濟日報》發文指出，減半徵收而不是一次性取消印花稅，既讓利於民，也為未來進一步降低證券交易成本、活躍資本市場留下了可操作空間，是務實之舉。

文章提到，降印花稅，將直接減少投資者交易成本，有助於提升投資者交投意願，向市場釋放更多流動性，有利於扭轉當期市場頹勢，「從過去情況看，歷次證券交易印花稅稅率下調均對資本市場形成了很好的提振效果。」

文章指出，從財政收入的角度看，目前印花稅佔全國財政收入的比重不足2%，適當削減印花稅並不會對財政收入造成過大衝擊。

文章提到，同時，作為調節資本市場的重要政策工具，此次減半徵收而不是一次性取消印花稅，既讓利於民，也為未來進一步降低證券交易成本、活躍資本市場留下了可操作空間，是綜合考慮多方面因素、穩定市場預期的務實之舉。

文章指出，相比於印花稅下調帶來的「真金白銀」利好，其釋放的政策信號更為重要，反映出監管部門對於資本市場的重視。

最後，文章強調，「要堅信我國經濟長期向好的趨勢不會改變、堅信資本市場全面深化改革的腳步不會停止。只有各方堅定信心、形成合力，各類難題才會迎刃而解，資本市場方能穩定健康發展。」

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