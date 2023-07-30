看好中國股市　高盛：「戰術性反彈窗口」已打開

▲中國股市的表現近年明顯落後其他市場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際投行高盛（Goldman Sachs）26日發表一份報告指出，隨著中共政治局會議確定下半年經濟政策基調，多方支持性政策舉措定調，儘管對結構性增長的擔憂普遍存在，但中國股市的「戰術性反彈窗口」現已打開。

高盛的經濟學家預估，中國第三季將有降準，第四季將有降息操作。

高盛研究部的房地產團隊則認為，除了傳統的宏觀政策外，中國近期可能推出進一步放寬房市的政策，鎖定在保交樓、支持開發商融資、釋放頭部城市需求，以及支持城中村改建等方面。

高盛強調，中共政治局會議之後的市場走向相當振奮人心，但後續政策的落實與執行，才是能持續維持市場復甦的關鍵。

高盛提到，政治局會議中明確提到「支持平台企業」，這對中國的TMT（Technology，Media，Telecom）類股是一個積極信號。

高盛還說，投資者6月初非常期待強而有力的刺激政策，但這種預期已在最近幾周逐漸淡化，相對於較低的市場預期，政治局會議偏寬鬆的政策方向可能被視為一種「上行驚喜」。

另外，高盛也預測，未來12個月，MSCI中國指數有望達70，滬深300指數有望上漲至4500點。

產業選擇上，高盛建議，側重於消費的配置應該能夠與週期性的放鬆軌跡良好同步，維持支撐對在線零售、媒體、消費者服務、醫療保健服務和保險的超配。

高盛也看好部分能在政策正向刺激下處於有利地位的股票，尤其是在平台經濟、消費者服務、電動汽車供應鏈、可再生能源、高科技製造、新基礎設施，以及週期後期房地產市場中的優質個股。