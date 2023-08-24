陸股民喊話調降印花稅　專家：對市場長期成長作用有限

▲大陸股市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共政治局上月底提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，減免證券交易印花稅的呼聲就越來越高。對此，大陸經濟專家表示，調降印花稅對市場的長期健康成長起到的作用可能有限，相較之下，如何引入更多增量資金尤其是中長期資金，節制過度融資、減持等「吸血現象」，切實提升上市公司業績更好回報投資者更為重要。

根據《證券時報》報導，中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬認為，從短期看，證券交易印花稅調整往往對資本市場和投資者信心產生立竿見影的影響，「下調證券交易印花稅將降低交易成本，有助於更多特質信息融入股價，有利於提升資本市場定價效率。」

不過，也有不少專家有不同的觀點，上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉說，復盤7次印花稅稅率下調可以發現，在印花稅政策調整的當天，股市反應往往較為強烈，但從中長期看，其所帶來的政策效應對股市的走勢沒有決定性的影響。

中國宏觀經濟研究院副研究員徐鵬更直言，調降印花稅對市場的長期健康成長起到的作用可能有限，「相比調降印花稅，如何引入更多增量資金尤其是中長期資金，節制過度融資、減持等“吸血現象”，切實提升上市公司業績更好回報投資者更為重要。」

徐鵬還說，一年2000多億元的證券交易印花稅收入雖然在全部財政收入中佔比不大，但絕對值還是很可觀的，「建議稅率由現行的千分之一調降為萬分之五，降幅太小市場看不到誠意，降幅太大則對財政收入產生影響。」

對於是否調降印花稅，大陸證監會尚未有正面回應，僅表示，「從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。」