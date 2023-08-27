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大陸 大陸焦點 特派現場

陸救股市再出新招！宣布「證券交易印花稅」減半

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸官方為提振股市，近期推出了大量新措施。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近年表現低迷，近期一直有呼籲證券交易印花稅調降的聲音。對此，大陸財政部稅務總局27日宣布，從28日起證券交易印花稅實施減半徵收。

稅務總局並在公告中強調，此舉是為了活躍資本市場、提振投資者信心。

大陸近期一直有調降證券交易印花稅的聲音，但專家對此卻有許多不同的看法，中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬認為，從短期看，證券交易印花稅調整往往對資本市場和投資者信心產生立竿見影的影響。

孫鯤鵬說，下調證券交易印花稅將降低交易成本，有助於更多特質信息融入股價，有利於提升資本市場定價效率。

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉說，復盤7次印花稅稅率下調可以發現，在印花稅政策調整的當天，股市反應往往較為強烈，但從中長期看，其所帶來的政策效應對股市的走勢沒有決定性的影響。

中國宏觀經濟研究院副研究員徐鵬更直言，調降印花稅對市場的長期健康成長起到的作用可能有限，「相比調降印花稅，如何引入更多增量資金尤其是中長期資金，節制過度融資、減持等『吸血現象』，切實提升上市公司業績更好回報投資者更為重要。」

事實上，大陸為了提振股市，近期推出了大量措施，除了調降印花稅以外，證監會18日就先宣布降低證券交易經手費，以及證券公司佣金費率，並表態將研究延長了A股市場、交易所債券市場的交易時間。

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陸股A股證券交易印花稅印花稅

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