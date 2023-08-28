網紅行動電源爆炸！老闆「損失超過1億2千萬」　深夜IG吐心聲

▲墨子科技行動電源爆炸。（圖／墨子科技臉書留言）

記者周亭瑋／綜合報導

許多網紅推薦的「MOZTECH墨子科技」行動電源，日前發生爆炸意外，導致買家燒燙傷，影響用戶約25萬名，而廠商也承諾，會提供換新服務。昨晚，老闆在IG致歉並吐露心聲，更預估這次損失金額將超過1億2000萬元。

老闆昨夜在IG限時動態提到，對於驚擾到社會大眾感到萬分抱歉，曾經一度想放棄，但身為一間企業，有義務也有責任為整件事、品牌及使用者，負起最大的責任

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老闆透露，為了提供使用者最完善的保障與售後服務，決定將同一個型號的萬能充，前後兩個月份的產品全數收回，進行分析檢測，徹底找出問題，「目前預估損失金額1億2000萬元，應該還會再高一點。」

▲老闆在IG吐露心聲。（圖／翻攝自IG，下同）

他感性表示，「我們一直跟大家說，營利並不是我們最在意的目標，我真的很愛墨子這個品牌，勝過愛我自己，一直不斷的研發產品，挑戰現有產品的極限，讓產品更人性化，才讓我感覺我活著，我知道有許多人看不慣我的行事風格，我很抱歉，也想跟這些人說，謝謝你讓我知道我有更多不足的地方，也對之前傷害過的人致上最深的歉意，如果我們有緣分，或許之後會成為很好的朋友。」

最後，老闆也直言，「這幾天我真的瞬間成長了很多，也讓我嚐盡各種酸甜苦辣，我感謝這一路上幫我的人，我發自內心的感謝，你們對我的好，點滴在心裡，我會記一輩子。最後很感謝各位關心我的朋友，我很好，這次經歷的不是大風大浪，是海嘯，我還在努力往岸上游。」