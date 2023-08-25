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網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

▲墨子科技行動電源爆炸。（圖／墨子科技臉書留言）

▲墨子科技行動電源爆炸。（圖／墨子科技臉書留言）

記者陳俐穎／綜合報導

網紅行動電源發生爆炸意外，也讓許多擁有相同產品的消費者人心惶惶，廠商墨子科技今日也發表聲明，表示為避免消費者之使用疑慮，產品規格序列號202211、 202212 MOZTECH萬能充Pro 多功能五合一行動電源的消費者，可以免費換新。

墨子科技表示，事發後，也在第一時間與消費者取得聯繫，前往金門與消費者會面並了解該名使用者傷勢情形。對於此事件，真的感到非常抱歉，且將會優先照顧使用者所造成傷害，並全力給予傷者治療支援跟賠償。

▲兩組序號消費者可免費換新。（圖／墨子科技臉書）

▲兩組序號消費者可免費換新。（圖／墨子科技臉書）

墨子科技表示，已將相關產品送至第三方公正機關進行檢驗，後續釐清相關狀況與檢驗結果出爐後，將會在一周內提供並與大眾詳細說明，期望盡快釐清問題，解除消費者疑慮。

墨子科技強調，由於目前尚未得知產品檢測結果、產品批次號碼，為避免消費者之使用疑慮，產品規格處之序列號202211、 202212的消費者，可聯繫客服，將會派車收回並更換新機一台。凡購買MOZTECH 萬能充Pro 多功能五合一行動電源產品於全台25間獨立授權門市進行免費健檢服務。即日至11月30日，如產品有任何瑕疵問題，經檢測單位確認後，將直接免費提供全新更換給消費者。

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