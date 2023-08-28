悍將啦啦隊「丹丹34歲」too old？網激喊1點大勝：很可以

▲大票網友推爆丹丹身材太頂。（圖／翻攝自YouTube／木質球迷）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在不少職業球隊有專屬啦啦隊，高人氣成員總能引發話題。就有網友看了Fubon Angels「丹丹」的個人資料後，納悶表示，「常駐八卦版但還是不知道大家的標準，明明超過20、23（歲）大家就會在下面推文『too old』了，那為什麼34歲的丹丹大家可以呀？」引來一票人狂讚丹丹，「請搭配主題曲服用！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼丹丹34歲大家會這麼推？」文中貼出丹丹在維基百科上的資料，丹丹本名吳丹燁，是1989年2月15日出生，今年34歲，在2011年、也就是22歲時就出道。原PO好奇，明明八卦板看到超過20、23歲的女生，就會嫌棄「too old」，為何丹丹34歲了，還是一堆人可以？

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貼文一出，就有人直推丹丹「狠胸」，「太大」、「有這身材，我是不會去注意年紀啦」、「奶大就是真理」、「因為你掌握不住」、「大到無能言喻（不可言喻）」、「大又白」、「真的很讚，請搭配主題曲服用」、「真的太大了」、「長得可愛，身材又讚，年齡根本不是問題」、「抱歉太大了」、「本斥但大且白」、「本斥但大 XDDDD」。

▲丹丹擁有童顏巨乳外型，個性活潑可愛。（圖／翻攝自FB／Evelyn 吳丹丹）

也有網友詫異，「看不出來34」、「不得不說，啦啦隊那些30+的都還是滿漂亮」、「一堆啦啦隊30+好嗎？但還是很香。」另外，還有人注意到丹丹的學歷，高中畢業於新竹縣竹北高中，大學則是國立台灣藝術大學舞蹈學系畢業，「原來是新竹人噢！還竹北高中的有點厲害」、「學歷不錯，讓我訝異。」