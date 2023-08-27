慈妹「原圖直出」真實樣貌曝光！粉絲激讚：能這麼漂亮的只有你

▲慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

記者曾筠淇／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的「慈妹」人氣超高，甚至還有不少網友封她為新一代的「啦啦隊女神」。近日慈妹貼出2張生活照，並寫下「多久沒有原圖直出了」。而她0修圖的樣貌曝光後，也掀起粉絲討論。

慈妹日前在IG上發文表示，「多久沒有原圖直出了？」她最近因為錄外景節目的關係，「整個人間蒸發」，因此趕快挖出庫存照片浮出水面。而對於自己的體力，她則說還需要再加把勁！

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從慈妹PO出的2張照片可見，她穿著黑色外套、黑色褲子，並坐在椅子上。綁著馬尾的她，一張表情看似嚴肅，另一張則俏皮吐舌頭，模樣都相當可愛。

照片曝光後，一票網友留言直呼，「警察警察！怎麼可以允許有人這麼可愛」、「太可愛了吧，愛你愛你」、「沒笑容的表情很厭世」、「吐舌頭可愛」、「連哀怨都可愛就屬慈了」、「暈了啦！慈妹我的神」、「慈妹好漂亮」、「俏麗的慈妹」。

也有些網友認為，慈妹不論有無修圖都一樣好看，「以後都直出就好了呀，有啥差別」、「能原圖出還能這麼漂亮的，真的只有你啊」、「因為美，才可以原圖直出唷」。但也有網友看到照片後好奇拋問，「黑眼圈？」對此，慈妹便馬上跳出來回應，「同學～那叫作臥蠶」。