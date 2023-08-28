重看「人氣寶可夢」2年前排名！皮卡丘第3　網見冠軍愣：誰在灌票

▲臭泥排第一。（圖／翻攝自寶可夢官網）

記者曾筠淇／綜合報導

寶可夢（Pokémon）可說是風靡全球，其中像是皮卡丘、噴火龍、伊布等都相當受歡迎。寶可夢官方網站2021年舉辦票選活動，讓網友選出自己心中最喜歡的寶可夢，該排行榜在近日被轉貼至PTT，再度掀起討論，只不過，有不少人仍對「台灣」選出的第一名感到納悶。

「Pokémon Asia My Award」的投票結果早在2021年就已出爐，不過近日又有人討論起當年的寶可夢名次。若想查看排名，可先將地區選擇「ALL」（關都地區、城都地區、豐緣地區、神奧地區、合眾地區、卡洛斯地區、阿羅拉地區、伽勒爾地區），再將地點設定為台灣，而台灣的人氣寶可夢總排名如下：

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第一名｜臭泥

第二名｜噴火龍

第三名｜皮卡丘

第四名｜洛奇亞

第五名｜路卡利歐

第六名｜伊布

第七名｜甲賀忍蛙

第八名｜拉帝歐斯

第九名｜耿鬼

第十名｜沙奈朵

（完整排名請點此）

▲寶可夢排行榜。（圖／AI製表）

除了台灣以外，香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南（依網站順序排列）的網友也有參與投票。值得一提的是，皮卡丘雖然人氣高，但卻不在菲律賓的前五名內；而噴火龍於各地則都有在前五名內。

有網友27日在PTT的C_Chat板轉貼此名次，其中就有網友先調侃，「夢迴2021（年）」、「你那邊還來得及，先買口罩」、「這是兩年前的投票欸，現在才OP（PO文重複）喔」、「2021年的，我就想說好像看過了」。

不過，該名次仍然掀起討論，不少網友看到第一名後，紛紛直呼「誰在灌（票）臭泥啊」、「臭泥是為啥」、「除了臭泥，榜單還挺正常的」、「無法理解的臭泥」、「台灣灌臭泥，日本灌小磁怪」、「臭泥很故意」、「X的誰選臭泥啊」、「臭泥？口味特殊」、「臭泥是灌票的結果吧」。

但也有網友表示，「臭泥很可愛啊，不過竟然沒有呆呆獸」、「臭泥很棒啊，只是臭了點」、「笑死，我支持臭泥，臭泥可愛」、「我超愛臭泥的」、「臭泥超可愛」。