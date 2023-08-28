　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重看「人氣寶可夢」2年前排名！皮卡丘第3　網見冠軍愣：誰在灌票

▲▼2021年排行。（圖／翻攝自寶可夢官網）

▲臭泥排第一。（圖／翻攝自寶可夢官網）

記者曾筠淇／綜合報導

寶可夢（Pokémon）可說是風靡全球，其中像是皮卡丘、噴火龍、伊布等都相當受歡迎。寶可夢官方網站2021年舉辦票選活動，讓網友選出自己心中最喜歡的寶可夢，該排行榜在近日被轉貼至PTT，再度掀起討論，只不過，有不少人仍對「台灣」選出的第一名感到納悶。

「Pokémon Asia My Award」的投票結果早在2021年就已出爐，不過近日又有人討論起當年的寶可夢名次。若想查看排名，可先將地區選擇「ALL」（關都地區、城都地區、豐緣地區、神奧地區、合眾地區、卡洛斯地區、阿羅拉地區、伽勒爾地區），再將地點設定為台灣，而台灣的人氣寶可夢總排名如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一名｜臭泥
第二名｜噴火龍
第三名｜皮卡丘
第四名｜洛奇亞
第五名｜路卡利歐
第六名｜伊布
第七名｜甲賀忍蛙
第八名｜拉帝歐斯
第九名｜耿鬼
第十名｜沙奈朵
完整排名請點此

▲▼排行榜。（圖／AI製表）

▲寶可夢排行榜。（圖／AI製表）

除了台灣以外，香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南（依網站順序排列）的網友也有參與投票。值得一提的是，皮卡丘雖然人氣高，但卻不在菲律賓的前五名內；而噴火龍於各地則都有在前五名內。

有網友27日在PTT的C_Chat板轉貼此名次，其中就有網友先調侃，「夢迴2021（年）」、「你那邊還來得及，先買口罩」、「這是兩年前的投票欸，現在才OP（PO文重複）喔」、「2021年的，我就想說好像看過了」。

不過，該名次仍然掀起討論，不少網友看到第一名後，紛紛直呼「誰在灌（票）臭泥啊」、「臭泥是為啥」、「除了臭泥，榜單還挺正常的」、「無法理解的臭泥」、「台灣灌臭泥，日本灌小磁怪」、「臭泥很故意」、「X的誰選臭泥啊」、「臭泥？口味特殊」、「臭泥是灌票的結果吧」。

但也有網友表示，「臭泥很可愛啊，不過竟然沒有呆呆獸」、「臭泥很棒啊，只是臭了點」、「笑死，我支持臭泥，臭泥可愛」、「我超愛臭泥的」、「臭泥超可愛」。

ET快訊
郭台銘笑：曾馨瑩抱怨「好幾個貴皮包都要申報」
詐團夫妻正面曝！撈250億買93筆逢甲房產　搖身變「S級房東
「6%回饋」騙上千人！他爽買8豪車、93間房　老婆滿櫃名牌包
網紅行動電源爆炸！　老闆「損失1.2億」IG吐心聲
赴日注意！海葵颱風周五接近沖繩　警戒區籠罩半個台灣
愛犬「躺斑馬線」超兇正妹崩潰拔河！網：我可以為她等紅燈
家暴因「無法修理蔡英文」　郭台銘緩頰：楊志良有點脫稿
19歲人氣男偶像被爆無套　「勾搭未成年」床照外流
獨立參選總統要過這一關　只有宋楚瑜連署破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

彰化不二坊蛋黃酥「暗藏指甲」　她咬到崩潰！一排苦主：還吃過頭髮

台北45家必比登「捷運地圖」超狂　他見2處虧：是美食沙漠嗎？

悍將啦啦隊「丹丹34歲」too old？網激喊1點大勝：很可以

12星座周運出爐！射手愛情甜蜜蜜　「這類人」事業旺爆

網紅行動電源爆炸！老闆「損失超過1億2千萬」　深夜IG吐心聲

重看「人氣寶可夢」2年前排名！皮卡丘第3　網見冠軍愣：誰在灌票

海葵可能增強　「雨彈襲北北基」時間曝！年度大潮4區防海水倒灌

「8寶庫」藏私房錢準備發財！　專家：神明加持、招桃花貴人

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

彰化不二坊蛋黃酥「暗藏指甲」　她咬到崩潰！一排苦主：還吃過頭髮

台北45家必比登「捷運地圖」超狂　他見2處虧：是美食沙漠嗎？

悍將啦啦隊「丹丹34歲」too old？網激喊1點大勝：很可以

12星座周運出爐！射手愛情甜蜜蜜　「這類人」事業旺爆

網紅行動電源爆炸！老闆「損失超過1億2千萬」　深夜IG吐心聲

重看「人氣寶可夢」2年前排名！皮卡丘第3　網見冠軍愣：誰在灌票

海葵可能增強　「雨彈襲北北基」時間曝！年度大潮4區防海水倒灌

「8寶庫」藏私房錢準備發財！　專家：神明加持、招桃花貴人

「郭董獨立參選」衝微博熱搜！陸網友一面倒喊：賴清德穩了

核廢水安全性中國專家也背書　可議點唯有是否妥善過濾

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

視網膜爽中頭獎1.3萬百貨買單　大葉：有人比他更會買

彰化不二坊蛋黃酥「暗藏指甲」　她咬到崩潰！一排苦主：還吃過頭髮

信託鴻海財產？　郭台銘笑：曾馨瑩抱怨好幾個貴皮包都要申報

馬路標線「歪扭亂撇」駕駛開到頭暈想吐　市長卻挺爆：防超速

中國證監會連發3文救市　房企融資不受虧損限制

快訊／鳳山雙屍相驗結果曝詭異巧合　兩人手臂都有「可疑針孔」

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

三媽臭臭鍋用餐時間沒啥人！顧客曝不選原因

颱風假還有望！氣象局今發海警、明發陸警

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

大東夜市分裂！3分之2面積變「大東東夜市」

45家必比登「北捷地圖」大公開

蘇拉午後重回強颱　最早今20:30發海警

更多熱門

相關新聞

車停好了卻不回家！「窩在車內」原因太殘酷

車停好了卻不回家！「窩在車內」原因太殘酷

對很多人來說，就算是相愛的兩個人，也未必要時刻黏在一起，偶爾還是會想要有自己的空間。近日有網友好奇拋問，為什麼有些男人開車回家後，不會馬上進家門，反而會在車內待一下呢？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

「六千牛肉湯」評論嗆顧客：去景行廳也要排

「六千牛肉湯」評論嗆顧客：去景行廳也要排

少爺病同事「硬塞水壺」求裝水！沒人幫就整天不喝水

少爺病同事「硬塞水壺」求裝水！沒人幫就整天不喝水

哪支廣告超經典？鄉民想起「3字」捧紅瑤瑤

哪支廣告超經典？鄉民想起「3字」捧紅瑤瑤

媽媽陪面試　PTT反轉：帶媽比較安全

媽媽陪面試　PTT反轉：帶媽比較安全

關鍵字：

寶可夢臭泥PTT

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

螢幕被砸破　大都會喊話大谷翔平

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面