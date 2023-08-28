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郭台銘宣布參選能促在野整合？　黃揚明：以戰逼「合」恐事與願違

▲▼郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘宣布投入2024總統大選。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入2024總統大選，為選戰投下震撼彈，接下來在野陣營該如何整合也備受外界關注。媒體人黃揚明就表示，郭台銘以戰逼「合」恐事與願違，郭台銘參選對在野陣營會產生什麼化學變化，他是持悲觀態度的。

黃揚明表示，郭台銘今天正式宣布將採公民連署方式參選總統，並拋出「參選是為了促成在野整合」，還稱「在野不整合，便宜賴清德」。他質疑，「這樣的以戰逼『合』的態勢，真的能促進在野整合嗎？我只有一個大大的問號。」

黃揚明指出，現階段的在野陣營整合，仍侷限在「只聞樓梯響」的狀態，甚至在野的整合僵局已讓不少支持者焦慮、失望，這也是民進黨總統參選人賴清德支持度不斷攀升，在野陣營參選人支持度低迷的原因之一，「郭台銘參選的震撼效應，對在野陣營會產生什麼樣的化學效應？我是持悲觀態度的。」

對此，黃揚明分析，可以預見的是，在郭台銘正式表態參選後，他的誠信課題會立刻成為國民黨或國民黨總統參選人侯友宜陣營的主打歌，517那篇「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」的內文，一定會常態性地被藍營政治人物引述；其次，過去曖昧期不少與郭台銘同台的國民黨黨公職人員，從今天起，都將受到黨內規章限制，只要站台、協助連署的事實發生，移送黨紀將每天上演，下一個徐耀昌、謝典林恐遍地開花，對郭侯陣營而言，更不利於整合。

黃揚明提到，郭台銘在9月13至17日登記時得決定好副手人選，一旦挑選了副手人選後，未來還有多大的轉圜空間，以及未來連署期間若綠營頻頻介入協助，都可能讓未來整合的障礙更多。

此外，黃揚明強調，對侯友宜和柯文哲所屬的國民黨、民眾黨而言，已提名的候選人要如何整合本就是一道難題，如今多了一個郭台銘後，要如何透過郭台銘的「主流民意大聯盟」平台進行整合，難度只會高、不會低。

黃揚明最後表示，如果能在郭台銘正式登記連署參選前的短期內，郭、柯、侯能坐下來談合作的可能性，或許在野整合還有可能看到曙光；但若朝向在野互打、互揭瘡疤的方向前進，在野整合只會是沙漠中的海市蜃樓。

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