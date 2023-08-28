中共要脅沒收鴻海？郭台銘稱願犧牲　「來打我！來收我財產」　

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日召開「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布角逐2024總統大位，並且展開全面連署。有外媒問到郭在中國的投資會否受到中共威脅，郭表示，如果中共政權說要把鴻海公司沒收，「我說Yes， Please，Do It！如果犧牲自己的財產能換得中共不打台灣，我願意犧牲」。

郭台銘表示，如果中共政權說要把鴻海公司沒收，「我說Yes Please，如果願意犧牲自己的財產能換得他不打台灣，我願意犧牲，這證明我從來不受中共的控制。」郭還反嗆，「中共來打我、沒收我財產沒關係，我現在還能養得起我自己，我不受威脅。」

郭台銘表示，自己只是鴻海股東，但他個人在中國沒有一分一毫的財產，全部都是鴻海公司所擁有，且沒有跟中國合資，完全都是海外獨資投資，而這些都是鴻海的資產。郭強調，如果中共要沒收鴻海資產，「他不是針對我一個人，而是沒收1百萬股東的財產，當中有50%投資人來自紐約華爾街、倫敦金融機構、退休金的財產」。郭強調，「中共膽敢做這件事情，以後全世界誰敢在中國投資。」

郭台銘說，鴻海99%客戶都是歐美最重要的客戶，包括Apple、Amazon、Tesla、Nvidia，如果被沒收工廠停工，工廠該怎麼辦？那就是中共要考慮的問題，到時全世界都不能出貨，「這時中國政府立即性對全世界品牌要怎麼解釋，何況現在中國經濟遭透了！」

郭台銘強調，鴻海上下游公司有超過幾十萬家主要供應商，如果鴻海停工了，全世界跟台灣半導體產業要交貨到哪裡去？上下游全部都卡住。郭說，如果中國影響到自由經濟供應鏈，相信這個不是鴻海一家公司的問題，也不是台灣一個公司的問題，而是全世界的問題。