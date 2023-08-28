分析／在野整合難！誰代表主流民意？　不是郭台銘說了算

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布角逐2024總統大位，更宣稱他參選總統，就是要推進在野整合，但是記者會上被問到是否可以擔任副手，甚至不參選到底時，郭台銘卻是顧左右而言他，甚至大氣不喘的說，過去幾個月，一直號召在野陣營團結整合，但在野力量仍各有計算，然而郭董顯然忘了，就是因為他願賭不服輸，才會造成國民黨內亂不止。如今郭搖身一變，儼然以「救世主」姿態要整合藍白，但一位民調第四的說自己比民調第二與第三的人，更能代表主流民意，這已不整合，而是併吞了。

綜觀郭台銘今天的參選演說，還有記者會上的問答，對於關鍵的問題能閃則閃，而他稱過去幾個月一直努力號召在野陣營團結整合，但因在野力量各有計算，整合工作完全沒進展，因此他在七月底，才會提出了 「主流民意大聯盟」 的倡議，所以他今天是要代表主流民意來整合藍白兩黨。

這番說詞看似冠冕堂皇，但話音剛落，就被媒體提出質問。眾人提出質疑的原因在於，郭早先參加國民黨徵召，最後國民黨徵召侯友宜，郭台銘當時還在臉書上白紙黑字承諾「會盡最大努力支持侯市長勝選」。但沒多久，他就批國民黨徵召不公，爾後就挾著「鈔能力」結合地方派系開始一連串的全台大造勢，國民黨基於團結為上，不敢對郭有過於嚴厲的批判，而郭當時也切斷跟國民黨的聯繫，讓侯友宜「三度不得其門而入」，如今郭宣布獨立參選，卻責怪是因在野不團結，所以他才會出手號召主流民意大團結，這種作賊喊抓賊手法，在今天的記者會上不斷被媒體逼問，為何一開始自毀承諾，但郭就是避而不答，因為他本身就是這一切混亂的始作俑者。

再者，郭台銘的民調始終維持在12%~13%這個區間，輸給柯文哲與侯友宜有一大截，除了「鈔能力」以外，究竟有何底氣可以跟老二、老三叫牌？郭自認他沒有宣布就已10幾趴了，一旦宣布民調必會往上升，但郭要參選早已不是祕密，就算民調會上揚，恐怕幅度有限，因此郭哪來的自信自稱代表主流民意？若老四代表主流民意，那老二、老三的民意難道是非主流？

▲鴻海創辦人郭台銘將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘想要整合藍白，但是卻說民意大於黨意，隱喻他自己的無黨無派是高於藍白兩黨，而他參選聲明也高喊「放眼台灣政壇，舍我其誰」，原來郭的整合就是「唯郭獨尊」，他不是要跟侯友宜與柯文哲兩人平起平坐，而是姿態高高在上，如此以戰逼合，豈不是不把侯柯兩人放在眼裡嗎？

回顧郭台銘的從政往事，4年前他曾承諾國民黨遵守初選結果，但事後卻翻臉不認人，4年後想再選總統，只好推說自己「年少輕狂年輕氣盛」；4年前郭也一度要跟柯文哲搭檔參選，但最後同樣抽腿；而今年反悔517徵召結果更是令人記憶猶新。莫怪許多政壇要角都說，郭生肖屬虎，跟郭談判無異與虎謀皮。

看到郭台銘今天仍說要繼續邀請藍白兩位候選人「你喝咖啡，我喝奶茶」，實則郭口中的整合就是「小吃大」，對照上述這些朝三暮四的過往，失去了誠信又有誰敢跟郭談？一場咖啡奶茶鴻門宴，只怕是「老虎吃人，連吐骨頭都免了」。對於未來在野陣營能否順利整合成一組人選，郭的反覆無常恐怕只會造成更多變數。