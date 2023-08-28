郭台銘宣布參選　國民黨表無奈：若失去誠信和民進黨有何不同？

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日上午召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布將以獨立參選人的身分，投入2024總統大選，引發國民黨內批評聲浪。國民黨發言人楊智伃就透過臉書表示，很遺憾郭台銘霸氣張揚的作風，選擇了現在這條路，她也提到，「誠信為人之本，若失去誠信，那跟民進黨有什麼不一樣？」

楊智伃表示，其實昨天聽聞今早郭台銘將宣布連署參選2024總統，除了遺憾之外最多的就是無奈，因為黨中央從總統徵召提名作業以來，一直都是以最低的姿態，來面對所有黨內的夥伴、支持者，只為2024的最後目標「政黨輪替、下架民進黨」，不口出惡言、不惡意中傷，他們依然堅信，「理念相同，便可攜手；親痛仇快，民意不容。」

楊智伃強調，不管要喝咖啡、喝果汁、喝奶茶，只要能坐下來討論理念、討論合作，他們都歡迎樂見，但重點是必須要砲口對外，必須要開始為人民監督執政黨、為不公不義繼續發聲。

「很遺憾郭董霸氣張揚的作風，選擇了現在的這條道路」，楊智伃提到，本來這週要開始一路打民進黨的弊案，資料都備妥了，但因為知道在媒體新聞資訊上一定會被擠壓失焦，所以選擇延後。她也直言，支持者的無奈、厭煩，希望郭台銘走入基層，能夠看見這些主流民意，「誠信為人之本，若失去誠信，那跟民進黨有什麼不一樣？」

此外，楊智伃補充，今天郭台銘在媒體提問時提及「媒體是製造業」，但其實他忘記了，做為公眾人物、政治人物，他們的一言一行，才是媒體新聞工作者的素材、才是製造商的原料。她也喊話，「我們應該省思自己是否能成為整合的助力，抑或是成為幫民進黨創造藍營內亂新聞的源頭？」，沒有政治人物、公眾人物的的所作所為，媒體哪來新聞可寫？