民進黨團細數楊志良失言史　評：「有趣的長輩」語不驚人死不休

▲民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨（27日）到新竹參加「主流民意大聯盟」造勢，前衛生署署長楊志良站台時脫口，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（28日）表示，楊是有趣的長輩，講話「語不驚人死不休」。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、莊瑞雄今天上午出席黨團記者會，回應媒體提問。

莊瑞雄受訪時表示，楊志良是很有趣的長輩，年紀大了似乎應該更有修養，但他講一些話有時候讓人覺得，語不驚人死不休，例如他2018年有一些失言紀錄，說「今年是虐童事件最多的一年，國民黨真是不會選舉，用這個就可以把蔡英文幹掉」、「蔡英文、陳菊、吳音寧都沒有照顧過小孩，都不知道辛苦」等語，歧視未婚女性。

莊瑞雄亦指，在疫情期間，曾有醫師因協助重症病患插管染疫，楊志良作為前衛生署長，竟然說「如果我是院長，會把那位醫師給開除」，相信講這種話讓人覺得，怎麼會對醫師這麼無情？而楊志良昨天談到憂鬱症、年輕族群自殺自殘的原因，是因為沒辦法修理蔡英文，這種言論異於常人。

莊瑞雄說，他不想在這個地方譴責楊志良，倒是提醒國民黨總統參選人侯友宜、郭台銘小心一點，楊志良聲量越來越高，如果最後多一組人馬出來，這一組到底算哪一組的？對於這些違背社會一般認知的言論，盡量少一點比較好，曾經當過高官的人講這種話很不合理。

對於楊志良擔任郭台銘智庫成員，是否會像網紅「館長」陳之漢傷害民眾黨總統參選人柯文哲民調，莊瑞雄說，「很有創意啦」，現在在野陣營非常注重聲量，但聲量有正負面，他尊重楊志良擔任郭台銘智庫成員，但對其言論不敢苟同。