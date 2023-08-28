核廢水排海後首次！　福島第一核電廠「開放媒體參觀」

▲核廢水排放入海後，福島第一核電廠首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本東京電力公司（TEPCO）27日開放媒體參觀福島第一核電廠，成為核廢水排放入海之後的首次。政府也在同日宣布，福島附近的海水放射性低於檢測值。

根據外媒影片，工作人員坐在核電廠控制室內，監測排水作業及剩餘水位等狀況。日本政府表示，130噸核廢水首先會過濾掉大多數放射性元素，無法移除的氚則大量稀釋至低於監管限制值，因此符合安全標準。儘管此計畫7月獲得聯合國核監管機構批准，卻仍引發海內外抗議，尤其中國更是宣布禁止進口日本水產。

《路透社》報導，日本環境省27日公布，來自福島第一核電廠附近11處的海水樣本氚濃度低於最低可檢測值的每公升7至8貝克勒（becquerel），「不會對人類健康及環境造成不利影響」。日本漁業機構26日也表示，核電廠附近捕捉的魚隻檢測也沒有發現任何異常。

日本環境省將在接下來至少3個月內發布每周檢測結果，環境大臣西村明宏說，檢測將以「高度客觀、透明及可靠性」的方式進行，避免對日本聲譽產生不利影響。與此同時，日本水產廳也宣布每天公布分析結果。

此前，東京電力25日表示，核電廠附近海水氚含量每公升不到10貝克勒，低於自行規定值每公升700貝克勒，更低於世界衛生組織（WHO）的飲用水標準每公升1萬貝克勒。該公司27日宣稱，沒有檢測到任何顯著變化。