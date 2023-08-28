北京日僑學校「架路障」畫面曝！　日本建議：赴中旅遊別講日語

▲位於北京的日僑學校在校門口設置路障。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本開始將福島核廢水排入海中後，引發周圍國家抗議，中國、南韓民眾更爆發嚴重反日情緒，日本外務省27日發表聲明，呼籲前往中國或仍在中國的日本人須注意安全，尤其外出時不要大聲講日語。

根據《共同社》報導，外務省27日就發表聲明，呼籲前往中國或仍在中國的日本人須注意安全，建議日本公民在中國時，若非必要，則不要大聲講日語：訪問日本大使館、總領事館和日僑學校時，必須注意周圍環境安全；遇到抗議時不要靠近，也不要拿起手機拍攝或錄影。

日本東京電力福島第一核電站排放核廢水入海後，北京當局提出嚴正抗議，同時民間也引發強烈反日情緒，還不斷有人打電話騷擾日本相關機構。外務省亞洲大洋洲局長鯰博行也向中國駐日本大使館表示，對於這樣的行為感到非常遺憾。

鯰博行指出，外務省已要求北京當局呼籲中國國民冷靜行動，日方也會全力確保在中國的日本僑民安全，同時要求北京當局發布關於核廢水的正確消息，避免事態進一步升級。

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