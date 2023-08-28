蘇拉「登陸台灣」機率降低！日本氣象廳預測路徑南修　31日最接近

▲日本氣象廳預測路徑南修。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

第9號颱風「蘇拉」（Saola）目前位於菲律賓東方海面，並一路朝台灣方向前進，但日本和菲律賓原先預測蘇拉可能貫穿台灣東南部，但最新預測路徑南修，登陸機率稍微降低，預計31日最接近台灣。

日本氣象廳指出，颱風蘇拉28日上午9時在菲律賓東方海面以每小時10公里的速度，持續向東北方前進，預計在31日會最接近台灣。氣象廳原先在27日預測，蘇拉會從台灣東南部登陸貫穿，但目前預測路徑已經南修，登陸台灣機率降低。

▲菲律賓預測路徑南修。（圖／翻攝自PAGASA）



菲律賓氣象局（PAGASA）同樣指出，蘇拉的強度雖然在目前稍微降低，中心風速從每小時230公里降至215公里，但可能會在29日中午重新恢復成超級颱風。PAGASA預估蘇拉會在31日晚間至9月1日白天最接近台灣，不過結構可能會被台灣地形破壞，威力從31日晚間開始就會減弱。

另外，目前位於關島附近的熱帶低氣壓已於28日早上增強為第11號颱風海葵，未來將往北向日本南方海面靠近，有機會與中颱「蘇拉」產生雙颱效應；加上第10號颱風丹瑞目前正在日本東北方海域，讓西太平洋形成了罕見的三颱共舞情況。

▼西太平洋三颱共舞情況。（圖／日本氣象廳）

