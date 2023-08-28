日本排放核廢水　南韓檢測海域水質：輻射濃度「遠低」WHO標準限值

▲南韓環保團體、反核能團體24日在釜山海雲台海水浴場抗議，反對日本排放福島核廢水。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從日本政府開始排放福島核電廠含有氚的「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）以後，引起中國、南韓（在野政黨、一般民眾）等周邊國家的疑慮。為此，南韓昨（27）日派遣3名專家前往日本福島縣視察排海情況，同時南韓海洋水產部針對南韓海域首次進行水質核汙染檢測，皆在安全標準內。

根據《韓聯社》，南韓海洋水產部27日下午表示，該部門從25日起針對南韓周遭3大海域、15處地點進行海洋輻射汙染調查，其中首先對外公開東南海域（釜山、慶尚南道外海）5個地點的調查結果，至於剩下的2大海域、10處地點則將在調查報告出爐後另行公布。

南韓政府針對92處地點實施精密分析，至於其他108處地點則針對銫-134、銫-137、氚實施迅速分析，此次公布的東南海域檢測結果來自於迅速分析。

▲南韓25日針對東南海域（黃框處）進行水質核汙染檢測。（圖／海洋水產部）

該份報導強調，南韓東南海域水質銫、氚的濃度皆位在標準範圍內，甚至濃度還遠低於世衛組織（WHO）所界定的飲用水安全標準。銫-134為<0.067~0.094、銫-137為<0.077~<0.098、氚為<6.6~<7.1，皆在WHO所界定飲用水安全範圍內（10、10、10000）。

南韓海洋水產部長趙承煥表示，「自從日本排放核汙染水後所實施的海洋輻射能汙染調查，皆位在安全標準內。未來我國（南韓）政府將持續監控，日本是否如實處理核廢水。」

根據韓媒《東亞日報》，韓國原子能安全技術院（KINS）於27日派遣3名專家前往日本福島縣，和當地的國際原子能總署（IAEA）共享相關數據，同時視察日本是否如實處理、排放核廢水，至於南韓專家訪日的詳細行程仍須由南韓、日本交涉後決定。