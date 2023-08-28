六千牛肉湯嗆顧客「遭1星灌爆」！店家悄改留言嗨喊：策略成功

▲六千牛肉湯 。（圖／翻攝自Google地圖）



記者施怡妏／綜合報導

台南排隊美食「六千牛肉湯」爆出評論爭議，有網友留下5星評論，但認為排隊人潮太多，如果不用排隊才願意二訪，卻被店家回嗆「去到景行廳也是要排隊的」，隨後Google評論遭到大批網友1星灌爆，店家一一回覆並要大家回去看原文，原來店家悄悄改掉留言，「我們的策略成功了！」

一名顧客日前到六千牛肉湯用餐，留下5星好評，牛肉湯好喝但排隊人潮太多，「五點營業聽說三點開放拿號碼牌，現場排隊需消耗拿號碼牌的30組客人才輪得到，值不值得就見仁見智囉」，若不需要排隊才會考慮回訪。

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評論卻遭到店家回嗆，「那你看醫生、開刀，千萬不要排隊喔，去到景行廳也是要排隊的」，隨後Google評論遭到大批網友怒灌1星，店家一一回覆，並要大家去看原文。沒想到店家悄悄修改了原本的留言，補上一段「感謝您，我們的策略成功了！感謝，照原計畫走，把景行廳改掉」。

▲店家改掉留言。（圖／翻攝自六千牛肉湯Google評論）



有網友在PTT發文，傻眼問「我不知道這算是什麼計劃啦」。底下網友留言，「老闆另外一個回覆也說，希望一星大家都不要來，就不用做到手軟」、「很多店老闆都這副德行，沒邏輯又說不得」、「中計了」、「你們氣有什麼用，他一樣賺到手軟」、「台南到處都是好吃的牛肉湯，真的沒必要浪費時間早起排隊」、「霸氣回應！我們台南就是不缺觀光客啦」。

Google評論被狂洗1星，「六千泓佐牛肉湯」稍早在粉專發文道歉，小編承認留言是自己寫的，「在這跟這位客人說聲抱歉，小編我不應該用這偏激的言論來刷一星，對不起」，最後還附上下跪的表情符號。