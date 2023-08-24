日本店家Google評論都超低！他爬文看傻　內行曝2原因：3.8星算神了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人挑選餐廳會參考Google評論，但台灣和國外的評分標準不一樣？一名網友透露，最近要去日本遊玩，可是爬文卻發現大多數店家的Google評論星星數都很低，好奇日本人是不是很嚴格？不少內行網友看到後點出2個原因，「因為日本人的使用習慣和台灣不一樣」。

原PO在PTT發文透露，最近準備要去日本旅遊，但近來爬文做功課，發現很多人推薦的店家Google評論分數都不高，基本上沒有超過4顆星，大多都在3.6到3.9顆星之間徘徊。反觀台灣的店家，「評分低於3.8的店，根本沒有進去品嘗的必要欸」，因此好奇是不是日本人對於Google評論比較嚴格？

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不少人看到後就點出問題，因為日本店家比較不會像台灣一樣洗評價，「5星好評送一盤肉」、「台灣會洗評論啊，五星好評送小菜」、「台灣人超貪小便宜，五星好評送小菜馬上換」、「台灣一堆用贈品洗的」、「台灣只有五星或一星，拗到優惠就是給五星」、「日本沒有流行刷星星的」、「因為台灣店家很愛五星送福利，台灣客人也很吃這一套」。

還有內行網友透露，日本人的評價都是從3分起跳，「日本人是3分基本，往上、往下打分數」、「日本人再好吃的店都只給4顆星，因為要留一顆給店家有進步空間」、「日本習慣最高只給4星，3.5以上就很高了，3.8算神了」、「日本人最高分是4星，看到4星以上的通通都是觀光客洗的」、「3.5以上就算好吃了」。