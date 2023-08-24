　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本店家Google評論都超低！他爬文看傻　內行曝2原因：3.8星算神了

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人挑選餐廳會參考Google評論，但台灣和國外的評分標準不一樣？一名網友透露，最近要去日本遊玩，可是爬文卻發現大多數店家的Google評論星星數都很低，好奇日本人是不是很嚴格？不少內行網友看到後點出2個原因，「因為日本人的使用習慣和台灣不一樣」。

原PO在PTT發文透露，最近準備要去日本旅遊，但近來爬文做功課，發現很多人推薦的店家Google評論分數都不高，基本上沒有超過4顆星，大多都在3.6到3.9顆星之間徘徊。反觀台灣的店家，「評分低於3.8的店，根本沒有進去品嘗的必要欸」，因此好奇是不是日本人對於Google評論比較嚴格？

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人看到後就點出問題，因為日本店家比較不會像台灣一樣洗評價，「5星好評送一盤肉」、「台灣會洗評論啊，五星好評送小菜」、「台灣人超貪小便宜，五星好評送小菜馬上換」、「台灣一堆用贈品洗的」、「台灣只有五星或一星，拗到優惠就是給五星」、「日本沒有流行刷星星的」、「因為台灣店家很愛五星送福利，台灣客人也很吃這一套」。

還有內行網友透露，日本人的評價都是從3分起跳，「日本人是3分基本，往上、往下打分數」、「日本人再好吃的店都只給4顆星，因為要留一顆給店家有進步空間」、「日本習慣最高只給4星，3.5以上就很高了，3.8算神了」、「日本人最高分是4星，看到4星以上的通通都是觀光客洗的」、「3.5以上就算好吃了」。

ET快訊
警突闖「抓龍根」密室！　小姐保險套塞嘴傻眼
侯友宜9月訪美！將赴華府等4城市、詳細時間行程曝光
瓦格納高層團滅？俄墜機10死名單曝光　神祕大咖也在
「準蘇拉」周末可能成中颱！　發警報時間曝
顧寶明「千萬遺產」消失　女兒怒告！三媽慘了
鬼月預告「送肉粽」！　專家說重話：後果自行負責
獨／李多慧變新聞主播！　粉紅套裝現身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準颱風「蘇拉」侵台機率35％　3可能路徑曝！轉圈圈5天後撲台

台鐵公司化前夕！交部邀JR西日本改革關鍵人訪台　鐵道安全再攜手

「準蘇拉」周末可能成中颱　發警報時間曝！下周進逼東部先變天

日本店家Google評論都超低！他爬文看傻　內行曝2原因：3.8星算神了

捷運「調低冷氣」他仍喊熱又臭！這2線乘客反讚爆：很有感

熱帶低壓離台近　彭啟明：若成颱風「蘇拉」可能很快發警報

3天沒回家研發羽球撿球機　台科大奪旺宏金矽獎銀獎

賈新興：熱帶低壓最快今晚成颱「蘇拉」　侵台與否關鍵點曝

獨／台鐵EMU600型電聯車檢修揪「馬達座龜裂」　56輛今起陸續停駛

男友老愛「我媽說」　她靠3字打敗媽寶：氣到跟我提分手

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

準颱風「蘇拉」侵台機率35％　3可能路徑曝！轉圈圈5天後撲台

台鐵公司化前夕！交部邀JR西日本改革關鍵人訪台　鐵道安全再攜手

「準蘇拉」周末可能成中颱　發警報時間曝！下周進逼東部先變天

日本店家Google評論都超低！他爬文看傻　內行曝2原因：3.8星算神了

捷運「調低冷氣」他仍喊熱又臭！這2線乘客反讚爆：很有感

熱帶低壓離台近　彭啟明：若成颱風「蘇拉」可能很快發警報

3天沒回家研發羽球撿球機　台科大奪旺宏金矽獎銀獎

賈新興：熱帶低壓最快今晚成颱「蘇拉」　侵台與否關鍵點曝

獨／台鐵EMU600型電聯車檢修揪「馬達座龜裂」　56輛今起陸續停駛

男友老愛「我媽說」　她靠3字打敗媽寶：氣到跟我提分手

打詐動作遭質疑　數位部：攜手各部會、檢警及業界從源頭防堵詐騙

日職上演白飯之亂！監督下令撤飯鍋　中日龍吞下客場14連敗

岩手5處必去賞楓地！搭楓葉纜車俯瞰紅色山林　再泡花卷溫泉12湯

0~18歲兒童帳戶首選中租！業界唯一親子友善理財帳戶終身0手續費

快訊／「疑動物觸碰」電線桿起火！武陵國民賓館、環山部落大停電

製造業破萬人放無薪假　3家新增近500人幾乎全廠實施

馬雲再度現身！　自曝「退休」後的工作重心

病重妻「平板帳密」給夫！他解鎖驚見外遇對話　一動作下場慘了

雷蒙多訪華前夕與謝鋒會面　四名高官接力訪問或為中美元首會晤鋪路

準颱風「蘇拉」侵台機率35％　3可能路徑曝！轉圈圈5天後撲台

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

生活熱門新聞

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

逛家樂福「驚見1幕超空」！網爆共鳴：以為免費

鳳梨求被詐騙嬤家屬原諒　馮語婷揪1重點

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

更多熱門

相關新聞

氣象局：福島核廢水1、2年後抵台

氣象局：福島核廢水1、2年後抵台

日本政府宣布，若海象條件允許，將在今日（24日）啟動福島第一核電廠含氚廢水排放作業。我國原能會核研所與交通部氣象局合作，進行含氚廢水擴散濃度動態模擬分析，結果顯示，這些廢水大約會在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，但還是遠低於台灣海域的氚環境背景平均值，對台灣附近海域的輻射安全影響為低到可忽略的程度。

觀念不改　換10個交通部長都沒用

觀念不改　換10個交通部長都沒用

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

解密日本國民飲料魅力！全新日式麥茶風潮來了

解密日本國民飲料魅力！全新日式麥茶風潮來了

從西藏進珠峰景區禁止自駕！ 新規上路：一律換乘景區旅遊觀光車

從西藏進珠峰景區禁止自駕！ 新規上路：一律換乘景區旅遊觀光車

關鍵字：

日本Google評論洗評論評價旅遊

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面