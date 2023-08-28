塔利班新禁令！女性不得參觀國家公園　「觀光非女人必須之事」

▲阿富汗巴米揚省班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park）。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

塔利班政府自掌權阿富汗以來不斷打壓女性族群，26日發出最新禁令，婦女不得參訪該國相當受歡迎的班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park），原因是女性沒有好好戴上頭巾，還說「觀光對女人來說不是必須的事情」。

綜合衛報、BBC等報導，這是塔利班政府限制女性進入公共場所的限制之一，先前就有關閉女子中學與美髮美容院、禁止報考大學的限制，健身房、公園等諸多公共場所也要排除阿富汗女性公民。就在26日晚間，勸善懲惡部要求安全人員、神職人員阻止女性進入國家公園。

勸善懲惡部代理部長哈納非（Mohammad Khaled Hanafi）抱怨，女性沒有遵守戴頭巾的規定，且對女性來說，觀光不是必須的事情。

巴米揚省的神職人員透露，未遵守戴頭巾規定參訪國家公園的女性是遊客。人權觀察組織指出，女性在婦女平等日（Women's Equality Day）被禁止參訪國家公園，這是完全不尊重阿富汗婦女。

班達米爾國家公園位在阿富汗中部巴米揚省，2009年建成，是該國第一個國家公園，也是當地知名旅遊景點，每年有成千上萬的人來參訪，欣賞巴米揚省的碧藍湖泊、高聳懸崖壯麗景觀。