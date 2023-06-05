阿富汗女子學校遭仇恨犯案　近80名女童大規模集體中毒

▲阿富汗女學生3月25日在喀布爾一所學校迎接新學年的開學日。自塔利班2021年重新掌權以來，高中已第二年不收女學生。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗北部發生近80名女學生集體中毒住院的事件。當地教育官員4日表示，這是一場懷有怨恨與具針對性的投毒行動。外媒指出，這是自塔利班2021年重新掌權阿富汗並開始打壓婦女權利以來，首次發生此類攻擊。與此同時，鄰國伊朗近期也發生多起針對女子學校的中毒事件。

根據美聯社報導，阿富汗薩爾普勒省（Sar-e-Pul province）桑恰拉克區（Sangcharak）3日與4日接連有女學生中毒，其中一所小學中毒的有60人，另一所為17人。該省教育部門負責人拉赫瑪尼（Mohammad Rahmani）向美聯社表示，這兩所小學距離很近，接連成為襲擊目標，女學生們送醫治療後，健康皆無大礙。

▲阿富汗女性排隊等待領取人道主義援助組織分送的糧食，有一名塔利班武裝人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

拉赫瑪尼說，教育當局仍在對此進行調查，但初步調查顯示，策劃投毒的人因心懷怨恨，雇用第三方人員實施攻擊。拉赫瑪尼並未透露女學生是如何中毒、中毒的性質與病情，也沒有透露學生們的詳細年齡，不過，他說從小學一年級到六年級都有人受害。

另據陸媒新華社報導，薩爾普勒省資訊文化部長薩里普利（Mufti Amir Saripul）5日向新華社表示，桑恰拉克當地一所女子學校共有77名學生、7名教師、5名家長與1名工作人員中毒，但受影響人員的情況穩定。

美聯社報導補充，阿富汗的鄰國伊朗自2022年11月至今，也出現一連串中毒事件，主要都發生在女子學校。數千名受害學生表示，他們是因為有毒氣體而生病。不過，目前都未傳出有關幕後主使的消息，也沒有提及事件中涉及哪種有毒化學物質。