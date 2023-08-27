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廍子國小新校舍開天窗急借國中教室上課　台中教育局：全程接送

▲要開學了廍子國小新校舍還沒蓋好！校方借3km外國中上課家長氣炸開罵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲要開學了廍子國小新校舍還沒蓋好，校方借3km外國中上課。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

即將開學，但台中市北屯區廍子國小二期校舍工程受到疫情影響缺工缺料，無法趕在開學啟用，得到3公里遠的三光國中借教室上課，引爆家長怒火。對此，市府教育局強調，家長同樣將孩子送到廍子國小之後，由學校安排客運車輛接送學生到三光國中，不影響家長接送孩子的作息，教育局正全力督促廠商趕工，盡速取得使用執照後，讓孩子回原校上課。

▲要開學了廍子國小新校舍還沒蓋好！校方借3km外國中上課家長氣炸開罵。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲家長不滿校方明知校舍來不及完工，卻仍執意招生。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育局表示，為紓解北屯區學生就學壓力，並考量未來就學人數增加，北屯區廍子國小於107年8月1日成立，並以分期興建校舍為原則，其中一期校舍109年完工，目前校舍使用達飽和，教育局接著興建廍子國小二期校舍70間教室空間，在工程期間遭遇疫情警戒及缺工缺料等因素影響，又因今年6月下旬起，受到下雨等天候影響，無法提前於開學前完工，因此1年級新生共13班將暫時安置到三光國中上課。

▲要開學了廍子國小新校舍還沒蓋好！校方借3km外國中上課家長氣炸開罵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲教育局強調，易地上課部分，校方將會全程車輛接送，家長不必擔心。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育局說明，三光國中出借13間教室供廍子國小學生使用，二校距離只有3公里，車程約為10分鐘，將由學校租用合格的客運車輛在廍子國小大門口接送學生至三光國中上下課，每車會有1名教師隨車陪同學生。

教育局強調，已全力督促廠商盡快完工取得使用執照，讓學生回原校上課；這段期間學生上下課或安親班的接送，家長按過去慣例都在廍子國小，學校妥善安排接駁事宜，避免家長困擾，營養午餐及課程也都安排妥當，請家長放心。

此外，太平區新高國小二期校舍60間教室，亦受疫情影響缺工缺料，將於明年度完工，教育局評估校內空間及工程期程後，採一期校舍空間全數作為學生班級教室，供1年級新生共11班學生上課，行政辦公空間則以租賃組合屋的方式安置。在學習環境部分，2校將於開學前確認安置的教室空間，課桌椅、黑板、冷氣等設備一應俱全，提供學生完備的學習資源與環境。

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