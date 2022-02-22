不老樂團慷慨獻技解囊　助偏鄉國中管樂隊挺進全國賽

▲名間鄉三光國中管樂隊獲南投音樂發展協會鼓勵，盼爭取全國賽佳績（下同）。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣名間鄉管樂隊成立迄今已30多年，因地處偏鄉、缺乏資源，樂器已老舊不敷使用，在校方及家長會長的奔走下，邀請到平均逾半百之齡的南投縣音樂發展協會「不老樂隊」成員們一同捐款，除希望可以達到拋磚引玉的效果，也盼幫助三光國中的孩子們在3月全國賽中拚得佳績。

南投縣音樂發展協會10多位成員今天親赴三光國中拜訪，並演奏〈感恩的心〉等曲目，三光國中管樂團的孩子們也以〈王者之聲〉回示敬意，讓悠揚的旋律聲在晨間的校園內餘韻不絕。

三光國中校長吳明順不諱言表示，該校屬偏遠學校、資源較為缺乏，學生家長也多屬經濟上弱勢的農民或勞工，校內不少樂器已高齡20年，無論維修、保養及專業教資鐘點費，都是學校相當頭痛的問題。

民眾黨南投黨部主委暨南投縣音樂發展協會理事長簡千翔表示，自己長期關注縣內偏鄉教育及體育發展，去年5月也發起「逗陣挺原鄉 相揪看電影」的愛心活動；這次響應校方發動協會成員捐贈善款，希望以「活到老、學到老」的精神教育孩子，珍惜現有資源，認真學習。

簡千翔說，深信教育可改變一個孩子甚至一個家庭，藉由跨世代之間音樂的相互切磋、經費的挹注，能為孩子成長發展盡一份心力、增進社會善念循環，更希望三光國中的孩子們在3月5日全國賽中榮獲佳績。