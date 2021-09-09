好安靜！中市新小學緊鄰台74線　增設340米隔音牆13日完工

▲公路總局在緊臨台中市廍子國小的台74線快速道路路段增設隔音牆。（圖／立委莊競程服務處提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

北屯區廍子國小因緊鄰台74線快速道路，車輛呼嘯而過的噪音，長期影響學生學習權益；經立委莊競程、市議員曾朝榮積極協助校方爭取改善後，交通部公路總局同意增設隔音牆，並於7月中施工，將於9月13日前完成，校方不禁直呼：「孩子上課時教室真的安靜多了！」

莊競程和曾朝榮服務處主任曾咨耀指出，廍子里現為北屯區第一大里，學童也很多，而廍子國小是去年開始招生的新學校，位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，後續二期工程興建的教室緊鄰快速道路，甚至相隔不到20公尺，車輛在高架橋上疾駛而過產生的轟然噪音，常常打斷學生學習、讓師生大喊吃不消。

莊競程於今年3月邀集市議員曾朝榮，以及公路總局第二區養護工程處、廍子里長董銘成和廍子國小校長張榮林、市政府交通局和市警五分局等辦理聯合會勘，要求公路總局儘速辦理24小時噪音監測；公路總局在4月辦理交通噪音監測結果，部分時段超出快速道路管制標準，即進行該路段辦理隔音牆規劃設計，並於7月間進場施作。

公路總局第二區養護工程處員林工務段段長廖瑞仕表示，台74線快速道路廍子國小由景賢路到軍福九路（含部份太原上匝道），增設2米高隔音牆，計340米長，預定9月13日前如期完成。

張榮林表示，以往大客車或貨車經過時只要一按喇叭，教室裡受到的干擾很大，幾乎沒辦法上課；台74線增設隔音牆後，噪音的確減少很多，加上中央班班有冷氣政策上路，孩子目前在教室裡上課非常安靜，也有效維護學習環境與教學品質。



►汪喵必備 生活更安心



►亡夫贈的寶石項鍊不見了！正妹警鷹眼一掃 阿嬤雙手合十頻道謝



►她駕車夜停武嶺狂睡 2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命



►愛情長跑10年新娘卻罹癌 新郎陪化療提前完婚...林明溱感動見證



►快訊／南投縣宣布禁止中秋戶外烤肉 不鼓勵家戶烤肉