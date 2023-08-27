陸男怒砸自家日料店！直言「因民族情結」　將改開中餐廳

▲年輕老闆砸了自家日料餐廳。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

核廢水排海風波下，大陸民眾反日情緒高漲，繼天津壽司店連夜遮住「日本」二字後，貴州一名年輕店主「因民族情結」，25日怒砸自己開的日本料理店，並表示後續要改成中式餐廳，引發爭議。

付姓男子是一名95後年輕老闆，在貴州畢節開了一家日料餐廳，得知日本核廢水排海的行為後，他氣得將自己的餐廳給砸了。

影片畫面顯示，他將餐廳牆壁上所貼的櫻桃小丸子、寶可夢等動漫海報全部撕掉，拿掃把將天花板上的裝飾旗一一打下，還將餐具狠摔在地上。

▲破壞時的畫面。（圖／翻攝自秒拍）



談起為何砸了自己的店，付老闆表示，「是因為民族情結，比較氣憤，就是有關日本的一些東西，全部給弄掉」，後續準備改成中式餐廳。

此事在大陸微博引發爭議，不少人批評道，「表演有點過了」、「愛國這碗飯真的好端」、「以另外一種方式讓自己火下去？？」。但也有人表示支持，「人家最起碼砸了裝修改了店面，那在座各位又砸了啥？其實哪怕人家是要流量要知名度也是一件好事」。

實際上，核廢水風波令大陸日料界陷入「大地震」，各地壽司品牌密集表態未用、或已停用日本食材。還有不少餐廳出奇招「做切割」，其中天津一家壽司店連夜遮住「日本」二字，上海一家日料店則上架「防輻射套餐」，網友們紛紛笑道「應對危機是有兩把刷子的」。