搶鹽巴燒到台灣！超市貨架一片空　專家看傻眼

▲民眾搶買食鹽，全聯貨架清空。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者邱晟軒／綜合報導

日本政府宣布核廢水排放引發周邊國家強烈反應，特別是在中國和南韓，發現有民眾開始囤積鹽巴；與此同時，在台灣，部分民眾似乎也受到相關消息影響，紛紛開始囤鹽。對此，東海大學應用物理系在臉書發文解釋，每天吃福島核處理水提煉成的海鹽，需要吃上近444公斤，才會超過WHO的規範標準。

針對日本福島核廢水排放引發周邊國家「囤鹽潮」。東海大學應用物理系在臉書發文表示，福島核電廠自本月24日開始排出含有放射性氚的「ALPS處理水」到太平洋，結果25日台鹽的股票漲停板。根據維基百科，目前全世界的鹽產中，從海水提煉的海鹽佔了26%，若海水裡出現了放射性物質，海鹽也會有問題，「趕快趁現在核電廠的水還沒被拿去做鹽巴時去搶一些來囤，也是可以理解啦。」

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▲台灣也出現了搶購鹽巴情況。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）

不過，東海應物系表示，雖然氚是氫的同位素，但從海水中提煉鹽巴的過程已將水分和雜質去除，基本上海鹽中已經幾乎沒有水和氚。而根據國家標準，高級食鹽的含水量必須低於0.5%，普通級食鹽則在3%以下。換句話說，若直接使用「福島核電廠經ALPS處理後排出的水」來製鹽（普通級），放射性相關程度將相當有限。

東海應物系指出，海水中的鹽含量約為3.5%，排出的核處理水在ALPS處理後以100倍海水稀釋，因此鹽的含量應與海水相近。專家進一步指出，每公升排出水可得約35克鹽，其中含水量約3%，即約1克，相當於1/1000。由於排出水的輻射劑量約為1500Bq/L，因此每公升排出水製成的鹽，將具有1.5Bq的輻射劑量。

東海應物系說明，世界衛生組織（WHO）對水中氚的規範上限為每公升10,000Bq，由於一般人每天需攝取約2公升的水，因此每天上限為20,000Bq。因此如果一般民眾「每天吃444公斤直接拿福島核電廠排出的水做成的鹽巴」的話，才會超出WHO的規範。