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台大開學「新生一定要做的事」　法律學院長妙答：談戀愛＋蹺課

▲台大開學典禮 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大今舉行開學典禮，出動機械狗歡迎新生，吸引全場矚目 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣大學今（27日）舉行112學年度開學典禮，校方出動產學合作嘉賓「機械狗」上台歡迎新生，成為全場關注焦點。典禮還穿插新生提問，有新生問：「上台大一定要做的事？」台大法律學院院長王皇玉妙答，自己剛進台大最想做的就是談戀愛，雖然後來被分手，蹺課哭了7天，但也因此自我療癒，期勉新生適度喘息，不要給自己太大的壓力。

陳文章致詞指出，42年前考取台大化工系，剛進台大時，前三學期都有補考、還有一科要重修，對中學課業成績一直名列前茅的他，感到很挫折，到了大二時發現，班上有一半同學都要出國唸書，讓他立下志向，用後面五個學期的目標來達成目標。

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不過，陳文章說，人生也不是從此一帆風順，仍經常要面對挫折。因此，他期勉學生保持彈性，根據環境與自身能力來調適每個階段的目標，讓自己能繼續前進，也培養面對挫折的忍耐力，此外，也不要忘了在台大結交好友，更要有勇敢追夢的勇氣，秉持終生學習的態度，一定可以找到適合自己的路。

▲台大開學典禮 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大校長陳文章在機械狗陪伴下致詞。（圖／記者楊惠琪攝）

典禮現場還穿插新生趣味問答，有新生提問：「台大生活最想或必須完成的事？」法律學院長、台大法務長王皇玉妙答，自己剛上台大時，最嚮往就是談戀愛，果然如願在大一找到班對男友，當時覺得自己是全天下最幸福的女人，沒想到大二開學就「被分手」，至今30年仍不知道原因，只記得當時覺得天崩地裂，因為經常在學校放閃，認為全天下的人都會笑她，因此躲在家中抱棉被哭了7天沒去上課。

王皇玉說，翹完課回到學校，才發現蹺課7天都被點到名，「人生最悲慘莫過於此」，但她後來發現，班上根本沒有同學知道她失戀，但她卻因為蹺課7天，可以自我療癒、慢慢恢復原來的樣子。她說，不是鼓勵新生上台大要蹺課，但如果覺得有過不去的時候，不妨翹個課給自己放空、紓壓的機會，「睡一個禮拜、哭一個禮拜，又是一條好漢」。

▲台大開學典禮 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大法律學院院長王皇玉回應新生提問。（圖／記者楊惠琪攝）

今年台大學士班錄取新生共有4490人、碩博士錄取新生共有5724人，今年開學典禮，以新生為主角，利用社團影片呈現校園生活的豐富面貌，鼓勵新生多元探索，另有師長解題的趣味問答，逾萬名新生在輕鬆的氣氛下展開「台大第一天」。

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