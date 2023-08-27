台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

▲台大通過心理健康假，每學期最多可請3天。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

為減輕大學生心理壓力，台灣大學學生會今（27日）在臉書粉專宣布，台大學生輔導委員會已於今年6月正式通過「心理健康假」，只要學生因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難時，只要上請假系統，可當日向授課老師請心理健康假，而且無須檢附證明文件，每人每學期最多可請3天。

為舒緩學生壓力，中山大學在前年5月首創「心理不適假」，讓學生可請心理假，並同步通知導師關懷學生，必要時協助轉介學生到輔諮單位，後續包括台灣師範大學、實踐大學、成功大學、台北大學、逢甲大學等校也推動「心理不適假」，學生每學期至多可請3至5天。

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台大學生會表示，當學生因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難時，只要上請假系統，得於當日向授課老師請心理健康假，而且無須檢附證明文件，每學期總共可請三天，在學生第2次申請，或請假滿2天時，系統將通知學輔中心及心輔中心，啟動關心學生的輔導機制。

台大學生會說，心理健康假的通過，凸顯校方對於學生心理問題的重視態度。選擇正視心理假對同學們的正面意義，也是希望能洗去外界對心理問題的污名化。強調停下腳步，讓身心靈有喘口氣的空隙，是每個人應有的權利。