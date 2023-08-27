房仲大老張世芳力挺賴清德　「現在每個人幾乎都有殼」

▲「全國不動產產業賴清德後援會」成立大會今天下午在新北市登場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

「房仲大老」不動產仲介公會全聯會理事長張世芳今（27日）下午出席民進黨總統參選人賴清德造勢活動，他以全國不動產產業後援總會總召集人身份致詞說，希望賴清德記得，不動產業是他最大的後盾和靠山，總統蔡英文執政期間推動居住正義，現在即將開花結果，絕不能前功盡棄，「以前說無殼蝸牛，現在每個人幾乎都有殼」。

賴清德今天下午出席「全國不動產產業賴清德後援會」成立大會，行政院副院長鄭文燦、內政部次長花敬群、民進黨前主席卓榮泰與會，全國地政士後援會榮譽總會長黃志偉、全國租賃住宅服務業後援會總會長陳柏勳、全國不動產仲介經紀業後援會執行長黃鵬䛥、全國不動產產業後援總會總召集人張世芳登台致詞。

張世芳致詞時表示，不動產產業需要政府支持，才有辦法蓬勃發展，讓民眾安居樂業，「我們更希望，如果賴副總統當選那一天，記得我們我們不動產業是他最大的後盾、最好的靠山」，房地產市場健全發展，關乎民眾的居住權益，如果發生炒作、不合理價量現象等問題，將影響社會穩定，因此，不動產產業在經濟發展中，扮演相當重要的角色，其中房仲業又是不動產產業中人數最多的產業。

張世芳說，全台有十萬多房仲業者，乘載著數百萬個家庭安居樂業的夢想，他認為，賴清德對產業的看法，與房仲業者的理念相當一致，為此業內優秀人士組成不動產產業後援會，「我們很有信心，賴主席一定會當選，哈哈哈」。

此外，張世芳表示，蔡英文執政8年，逐步透過法規落實居住正義，例如推動房地合一稅2.0、實價登錄2.0、《平均地權條例》修法等，對於抑制炒房行為有顯而易見的成效，讓房地產業逐漸走向平穩，提出「新青年安心成家房貸」也有助於舒緩今年房貸族、首購族的購屋壓力。他感謝政府推動擴大租金補貼方案，房仲業全力輔導民眾申請，「以前說無殼蝸牛，現在每個人幾乎都有殼」。

張世芳談及，居住正義這條路很漫長，蔡英文已經種下了種子，向下紮根、向上發芽，即將開花結果，絕不能前功盡棄，希望在蔡政府打下的8年基礎上，賴主席能夠接棒，引領台灣前進，也良善地支持產業，讓產業發揮最大的價值，為國人創造最好的福利和福祉。