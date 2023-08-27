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拚國內陸戰！柯文哲不再訪美　民眾黨：已比賴清德深入更多

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲於去年台北市長卸任前夕出訪新加坡，隨後今年4月與6月相繼訪美國、日本，後來又透露想訪新加坡等東南亞國家，以及訪問美西地區等意願。不過，民眾黨發言人李頂立表示，因為台灣還有非常多地區需要走訪，且柯文哲比起民進黨總統參選人賴清德訪美蜻蜓點水的外交深入更多，因此暫時沒有出訪即刻性。

柯文哲在卸下台北市長身份前夕，短暫出訪新加坡，當時被藍綠議員質疑是「假考察真畢旅」；隨後柯文哲卸下市長身份、確定要參選總統後，4月又出訪美國長達21天，以及今年6月到日本5天。出訪行程結束後，柯文哲於公開場合再次透露想去東南亞國家，包括新加坡、越南等地區，做「新南向總檢討」，以及再訪美西地區意願。

不過，26日被爆出近期柯文哲無出訪規劃，決定專心國內陸戰；而民眾黨發言人李頂立27日也回應，柯文哲去年、今年4月和6月陸續出訪新加坡、美國與日本等台灣在國際上的重要盟邦，尤其是21天美國行，比起賴清德前陣子被降格、蜻蜓點水式的過境外交深入更多。

李頂立提及，民眾黨與這些國家建立非常順暢的溝通管道，暫時沒有出訪即刻性，加上選戰將近，台灣還有非常多地方需要走訪，但民眾黨的態度，也不會排除順應國際情勢做應對。

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