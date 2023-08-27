不動產業挺賴清德　鄭文燦：盼讓台灣住宅可負擔

▲鄭文燦出席「全國不動產產業賴清德後援會」成立大會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／新北報導

行政院副院長鄭文燦今（27日）下午出席民進黨總統參選人賴清德造勢活動，他致詞時表示，希望看好台灣、挺賴清德，挺產業健康永續的成長，「讓台灣想買房子的人在可負擔的價格，想租房子的人能夠降低負擔，而房東都願意把房子拿出來租人，減少空屋」，讓不動產後援會跟台灣一起成長，讓信賴台灣成為台灣的主流。

賴清德今天下午出席「全國不動產產業賴清德後援會」成立大會，行政院副院長鄭文燦、內政部次長花敬群、民進黨前主席卓榮泰與會，全國地政士後援會榮譽總會長黃志偉、全國租賃住宅服務業後援會總會長陳柏勳、全國不動產仲介經紀業後援會執行長黃鵬䛥、全國不動產產業後援總會總召集人張世芳登台致詞。

鄭文燦致詞時說，感謝大家保護民眾居住的權益，也感謝大家在這個不動產轉型的時刻，能夠幫助政府完成轉型。他舉例，實價登錄2.0讓交易雙方更有保障，讓想買的、想賣的都能公平得到對待；房地合一稅2.0讓短期炒作逐漸降低，回到正常的基本面；《平均地權條例》修正也讓預售屋市場更有秩序，減少財務槓桿與短期投資。

鄭文燦強調，讓台灣住宅可負擔、降低租屋的負擔、保障年輕人走入社會、讓弱勢家庭能夠在政府保護傘下安身立命，這是政府的目標。他說，賴清德非常關切這些議題，近期政府擴大租屋補貼，感謝業者們協助，讓青年朋友們能夠得到幫助，此外，政府提出房貸補助、青安貸款政策，「現在平均的房貸，全國各縣市已經到達大概新台幣1260萬元左右，事實上負擔是重的」，儘管政府預算有限，仍希望把它發揮到極致，讓首購、自住的負擔降低。

鄭文燦談及，賴清德特別希望修正「囤房稅」，除了規定各縣市強制實施「全國歸戶」、稅率上限由3.6％調高至4.8％，目前六都裡面還沒有通過「囤房稅」的只有新北市，而自己在桃園市長任內，首度通過「囤房稅」，促進居住正義。他說，社會希望能夠建立合理的「囤房稅」級距，也能夠反映真實房屋集中的情況，該法預計於下半年完成立法，明年才會實施，不過，如果房東願意把房子拿出來租，那稅率級距將會降低，因此，該新制可望改善「租屋黑市」狀況，希望讓想租房子的租得到，想租出去的得到保障，讓台灣租屋市場有秩序、更健康。

最後，鄭文燦表示，賴清德提出讓包租代管、社會住宅加倍的政見，社宅要成為弱勢者居住的保障，也要在年輕人走入社會的第一哩路給予支持，追求人生的夢想。他補充，最近行政院會議通過一個政策，讓民間的營造業也可以申請外籍移工，而且不限工地，只要規模夠，甲種、乙種、丙種、小包的土木包工都可以申請，8月1日開放申請後，目前已有約1.5萬人申請，盼藉此紓緩營造業缺工的狀況。