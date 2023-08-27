「喔熊」推薦！住飯店吃國產藍莓　台中10業者聯手推周邊美食

▲住飯店吃國產藍莓，台中10業者聯手推周邊美食。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

藍莓具抗氧化功能、營養價值高。近年國內積極推動國產藍莓，希望將藍莓產業打造為中苗農村新亮點產業。農業部農村發展及水土保持署台中分署與參山國家風景區管理處聯手合作，派出觀光大使「喔熊」代言宣傳，推出「喔熊藍莓氣泡水」及「喔熊藍莓啤酒」，在10月1日至12月31日期間入住台中10家飯店，就有機會享受到各飯店推出的藍莓獨家餐點。

農村水保署台中分署陳榮俊分署長指出，為讓藍莓產業能順利推動，規劃由在地農企業帶領農村社區共同推動，籌組了藍莓產業大聯盟並與其他農政單位跨域合作。參山處長曹忠猷則表示，期盼這次藉由喔熊的知名度連結國產藍莓產品，聯名推出喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒，發揮加乘行銷力道促進商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次活動搭配台中樂活聯盟聯合住宿券，在10月1日至12月31日期間入住台中日光溫泉、余舍行旅、來來商旅、台中港酒店、中科大飯店、綠宿行旅、台中芭蕾城堡酒店、福爾摩沙酒店、成旅晶贊、神木谷假期大飯店等10家台中市知名飯店，就有機會享有限量架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒飲品二選一。

另外，包括日光溫泉、台中港酒店、中科大飯店、成旅晶贊台中館、台中芭蕾城堡酒店、神木谷假期大飯店等6家飯店也將搶先上架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒。