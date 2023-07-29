喔熊聯名古邁梨山茶禮盒奪設計獎　水果怪獸阿梨現身東勢

▲水果怪獸阿梨現身東勢遊客中心，限時到9月3日為止。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處與「梨山古邁茶園」合作，聯名推出「古邁喔熊禮盒」，近日參加台中市文化局舉辦的「TCOD」(Taichung Original Design)比賽，奪得「視覺及包裝設計類」奬，茶包裏的古邁黑森林烏龍茶更獲得2023 America Awards GOLD獎。另外，台中梨之鄉休閒觀光發展協會與台中大毅老爺行旅共同合作，策畫全新地景藝術展覽，在東勢區梨之鄉遊客中心設置一超可愛水果怪獸阿梨！

▲喔熊聯名古邁梨山茶禮盒奪設計獎。（圖／參山處提供）



參山處長曹忠猷表示，「古邁喔熊禮盒」包裝設計導入臺灣觀光大使「喔熊」聯名，透過品牌加乘擴大行銷效益，將梨山茶產業與觀光緊密結合。日前獲得視覺包裝設計獎，參山處與有榮焉。近日梨山水蜜桃盛產，邀請全國遊客上山品嚐梨山茶，大吃水蜜桃。

▲大毅老爺酒店推出套裝行程，雙人住宿 3888元起。（圖／記者游瓊華攝）



另外，「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣!」將從即日起至9月3日每天上午9:00至下午17:00登場，展覽地點位於東勢梨之鄉遊客中心；另外，同時間在台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳也將東勢在地食材入菜，如東勢水梨、柿餅、福菜及客家桔醬，推出限定雙人共享餐，只要1880元起，還有全新東勢梨之鄉遊程住房專案，預訂有兩種方式，旅人可單獨預購「梨好福氣東勢遊程」每人750元起，遊程包含阿梨限定版採果提袋乙個、梨友專屬鑰匙圈乙個、梨好福氣祈福卡、贈送約7斤現摘水梨。或是可選兩天一夜住房加東勢採果遊程專案，雙人入住只要3888元起。

▲ZEBRA餐廳也將東勢在地食材入菜，如東勢水梨、柿餅、福菜及客家桔醬。（圖／記者游瓊華攝）