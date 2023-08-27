出席醫界造勢與賴較勁？　侯友宜：當選將健康照顧升到GDP8%以上

▲全國暨北區醫事團體侯援會，侯友宜致詞時情緒高昂。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（27）日出席「全國暨北區醫事團體侯援會」成立大會，獲得數百醫事人員熱情相挺。侯致詞表示，疫情期間看到政府太多不公不義，這些問題至今未能見到真相，未來當總統會來查清楚，他也提出健康照顧政策，承諾當選會將健康照顧投資提升到GDP的8%以上；至於這次選舉過程，他則感慨說，自己沒做錯什麼事，結果民調被打到真的假的都不知道，疾呼不能讓很多資源的民進黨操作選舉。

侯友宜致詞表示，疫情期間看到政府太多不公不義、沒有準備，缺口罩、缺快篩、缺疫苗，這些問題至今未能見到真相，等他當總統會來查清楚！侯接著說，最令人擔憂的是，健康投資資源越來越少，落後給日本、韓國、新加坡，這兩天還看到癌友「因病而窮，因窮而死」，醫院想幫忙也投保商業保險，但保險說不住院不給付，導致癌友需要短期住院，這些問題政府都沒面對，還要醫院去處理，這些都不是辦法。

侯續指，要解決這些問題，應該要成立癌症基金，給癌友新藥、救命藥；此外嬰幼兒死亡率創新高、青少年自殺越來越多、老人長照也不足，結果發現政府2022年的健康投資僅占GDP的6.8％。侯因此開出支票，「我當總統要持續健康照顧的投資占GDP的8%以上！」，不然現在健保浮動點數才0.76，「你嘛拜託」，莫怪很多醫事人員不願從事相關工作，被民進黨政府做到「缺人、缺藥、缺健康投資」這3缺，以後當總統做到8％，要讓健保能保障醫界、藥界、患者、家屬，有更好的環境來照顧。

侯友宜說，這次出來參選，國家安全遠超過所有大家的事，面對兩岸兵凶戰危，他承諾必須做到讓兩岸穩定、經濟繁榮、社會安定。侯也希望大家不要看到選舉的過程，他在新北市做了13年，不但拿了4連霸五星級市長、民調最高，結果不到短短3個月選舉，本來民調都第一名，「我也沒做錯什麼事，結果民調被打到這樣，真的假的我都不知道，報導讓大家產生很多誤解。」

侯友宜疾呼，大家見證過的侯友宜，過去怎麼做事的，現在跟未來就是怎麼做事，大家要站出來捍衛公平正義，不能讓抹黑造謠充斥社會，不能讓很多資源的民進黨操作選舉。侯強調，選舉是要選一個認真替國家做事，實實在在不要講東講西的人，他有43年為台灣打拼的經驗，希望大家相挺。