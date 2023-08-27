保時捷硬扛影片曝！貨車撞特斯拉10噸鋼樑噴出　重壓車頂超驚悚

記者劉人豪／桃園報導

一輛載運H型鋼樑的大貨車，昨（26）日行經國道2號西向6公里大竹交流道出口路段時，疑未保持安全距離追撞前車，導致車上鋼梁衝出壓在保時捷車頂上，而事發當時的行車紀錄器影片也曝光，所幸保時捷駕駛僅受輕傷無大礙，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

▲保時捷硬扛10噸鋼樑畫面曝。（圖／翻攝自記者爆料網）

從影片可看到，特斯拉車主行駛在外側車道準備下交流道，不過前方堵塞導致車流速度變慢，而保時捷煞車停下後，特斯拉車主見狀也踩煞車停下，而後方的大貨車疑似煞車不及，撞上特斯拉後，載運的鋼樑向前噴出，直接壓在保時捷車頂彈了2下。

▲國二26日下午一輛貨車因急剎，導致車上H型鋼樑衝出重砸前方一輛保時捷。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

警方指出，26日17時28分接獲通報，國道2號西向6公里大竹交流道出口路段，有6部車事故，立刻調派巡邏車前往處理。經調查，22歲的曾姓男子駕駛自大貨車行經該路段時，因前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離急剎追撞前車，總計造成6台車事故。

由於貨車上裝載的H型鋼梁因捆紮未牢固，事故發生後重達10幾噸的鋼梁也瞬間衝出，並重重壓在一輛保時捷車頂上，所幸駕駛保時捷的劉姓駕駛輕傷無大礙，6台車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。